Einbruch der amerikanischen Märke schlägt auf den DAX durch

Nachdem zwischenzeitlichen DAX-Höchststand bei 13.460 Punkten in der „Corona Ära“schlugen die gestrigen Kursverluste bei den amerikanischen Indizes auch beim DAX voll durch. Im frühen Handel fiel er bis auf ein Niveau von 12.915 Punkten, schaffte aber wieder den Sprung über die seit Wochen umkämpfte Marke von 13.000 Punkten.Heutiger Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart ist Amazon. Bereits zur Mittagszeit ist ein Handelsvolumen von mehr als vier Millionen Euro zu verzeichnen. Viele Marktteilnehmer rechnen bei Amazon mit einem Aktiensplit. Der bisher letzte Aktiensplit von Amazon datiert aus dem Jahr 1999 mit einem Bezugsverhältnis von zwei zu eins. Für die Amazon geht es nach dem gestrigen Kurseinbruch weitere 1,62% abwärts auf 2807,50 Euro.Auch Apple wird heute sehr rege gehandelt. Das Unternehmen vermeldete gestern den Bau von zwei Windturbinenparks in Dänemark, um sein dänisches Rechenzentrum zu versorgen. Inklusive aller Lieferketten will Apple bis 2030 klimaneutral sein. Für die Aktie geht es heute weitere 2,41% abwärts auf 99,41 Euro.Mit dem Ellwanger Batteriehersteller Varta befindet sich auch ein deutsches Unternehmen unter den Umsatzspitzenreitern. Vor dem gestrigen Einbruch der Märkte konnte Varta ein neues All-Time-High bei 138,50 Euro erreichen. Heute greifen die Anleger bei Varta anscheinend wieder zu, die Aktie notiert mit 127,60 Euro um 2,14% höher gegenüber ihrem Vortagesschlusskurs.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.