Einbruch der Ölpreise drückt Aktien

Der Preisverfall bei den Ölpreisen lastete am Montag auch auf der Aktie der BASF. Der im DAX gelistete Chemiekonzern ist über seine Tochter Wintershall ebenfalls im Ölgeschäft aktiv und bekommt so die Auswirkungen zu spüren. Für die BASF-Aktie ging es gestern rund 10 Prozent gen Süden, damit notierte BASF bei 47,11 Euro. Noch tiefer bergab ging es für die Aktie der Deutschen Bank. Hier betrug das Minus zwischenzeitlich gar 17,1 Prozent. Am Handelsende notierte die Aktie bei 5,85 Euro. Auf der Aktie lasten auch die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der Notenbanken, die die Margen der Banken weiter schmelzen lassen würden. EUWAX

