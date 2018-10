Im Eiltempo: Harte Gold gießt erste Barren auf der Sugar Zone-Mine!

Das ist eine logistische Meisterleistung: Weniger als vier Wochen nach Erhalt der letzten Genehmigungen für die kommerzielle Produktion auf der Sugar Zone-Mine hat die kanadische Harte Gold (TSX HRT / Frankfurt H4O) das erste Gold auf der Mine in Ontario gegossen!

Wie Stephen G. Roman, President und CEO von Harte, weiter ausführte, verläuft die Inbetriebnahme von Sugar Zone zudem weiterhin glatt, musste das Unternehmen keine wesentlichen Probleme melden.

Goldmühle läuft stabil

Dem Unternehmen zufolge hat sich auch der Mahlkreislauf stabilisiert wie geplant und Harte gewinnt vor Ort bereits Gold aus der Gravitätsverarbeitung (Schwerkrafttrennung). Darüber hinaus wird ein Flotationskonzentrat produziert, das zur Verarbeitung außerhalb der Mine abtransportiert wird.

Untertagebau aufgenommen

Harte hat zudem den Abbau untertage wieder aufgenommen und fördert so Erz, das an der Oberfläche gelagert wird. Die Entwicklung untertage schreitet mit durchschnittlich 8,2 Metern pro Tag voran und damit schneller als erwartet. Fünf Abbauebenen wurden an der Südrampe der Sugar Zone eröffnet, die nun zum Abbau bereit sind, sodass Erz für rund sechs Monate bereits zur Verfügung steht.

Bis Harte Gold die kommerzielle Produktion auf der Sugar Zone-Mine ausrufen kann und damit vollends die Entwicklung vom Explorer zum Goldproduzenten abgeschlossen hat, wird es noch ein wenig dauern. Wenn man aber bedenkt, wie zügig das Unternehmen bislang vorangekommen ist, sind wir zuversichtlich, dass dieser Meilenstein nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Auf jeden Fall ist Harte Gold ein Paradebeispiel dafür, wie man ein Projekt zügig und geordnet von der Exploration zur Produktion bringt. Das gelingt nur wenigen Unternehmen des Sektors – schon gar nicht in dieser Art und Weise – und ist eine beachtliche Leistung. Wir sind gespannt, wann die kommerzielle Produktion gemeldet wird und wie die Produktion auf der Sugar Zone verläuft. Erst einmal steht allerdings am 24. Oktober die offizielle Eröffnung der Mine an. Natürlich werden wir unsere Leser auf dem Laufenden halten!





