"Eigenmittelbeschluss ist ein Rechtsbruch"

Der Bundestag hat in dieser Woche über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Beschluss des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union abgestimmt. Zur Finanzierung des europäischen Aufbauinstruments „Next Generation EU“ (NGEU) soll die Europäische Kommission ermächtigt werden, Mittel bis zu einem Betrag von 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler und Christian Sauter haben dem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. In einer persönlichen Erklärung legt Frank Schäffler seine Gründe zum Abstimmungsverhalten dar.



Der vorliegenden Eigenmittelbeschluss zur Finanzierung von „Next Generation EU“, welcher der EU-Kommission erlaubt, zukünftig Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis 2058 zu begeben, ist ein Rechtsbruch. Es ist zwar richtig, den Auswirkungen der Corona-Pandemie entschlossen entgegenzusteuern, um dauerhafte Schäden insbesondere in den stark betroffenen Volkswirtschaften der EU zu verhindern. Die allermeisten Mitgliedsstaaten haben jedoch kein Liquiditätsproblem sondern ein Strukturproblem. Der Beschluss ist ein Schritt in die Schuldenunion, der von den Europäischen Verträgen nicht gedeckt ist.