Eigene Digitalwährung der EZB?

Groß war die Aufregung in den vergangenen Monaten um die Pläne Facebooks für eine eigene, digitale Währung. So plant der US-Konzern, im nächsten Jahr seine eigene Währung namens „Libra“ an den Start zu bringen. Das Reizvolle daran: Mit über 2,5 Milliarden Nutzern weltweit verfügt Facebook über einen großen Stamm an Menschen, die Libra potentiell nutzen könnten. Interessant wird das Ganze besonders dann, wenn Zahlungen über Staatsgrenzen hinweg unkompliziert und günstig machbar sind.

Das sieht wohl auch die EZB so, wie ein am Mittwoch öffentlich gewordenes Dokument bezeugt. So überlegt die EZB dem Dokument zufolge, eine eigene Digitalwährung auszugeben – unter der Prämisse, dass grenzüberschreitende Zahlungen in der EU weiterhin zu teuer bleiben. Sollte die Bargeldzahlung im Euro-Raum weiter abnehmen, könnte die digitale Währung der EZB sogar noch schneller Realität werden.





Gleichzeitig warnt die EZB in besagtem Dokument auch vor den Konsequenzen, die die Einführung einer solchen Währung mit sich bringt – sowohl geldpolitisch als auch in Sachen Finanzstabilität. Auch werde sich womöglich die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschweren.Facebook & Co. machen also Tempo in Sachen Digitalwährung, die EZB reagiert und prüft nun, welche Schritte sie in dieser Thematik für sinnvoll hält. Ob die EZB dabei mit Facebook Schritt halten kann, ist zu bezweifeln – spannend genug dürfte es für Christine Lagarde in Sachen Digitalwährung während ihrer Amtszeit aber mit Sicherheit werden.