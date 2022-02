Ehemaliger Finanzbeamter weiß: So lässt sich die Kapitalertragssteuer für Geldanlagen umgehen

Langsam und fast unbemerkt senkt die voranschreitende Inflation die Kaufkraft des Geldes. Doch diese Gefahr ist real und wird in den kommenden Jahren vermutlich noch stärker um sich greifen. Ratsam ist es daher, das eigene Geld heute schon sicher und effizient anzulegen. Doch Vorsicht, auch darauf ist mit Abzügen zu rechnen. Finanzexperte Marc Soiné weiß um die Bedeutung der Steuerlast.



Insbesondere die Kapitalertragssteuer rückt dabei in den Blick des ehemaligen Finanzbeamten. Mit 25 Prozent verschlingt sie einen erheblichen Teil der Gewinne. Welche Möglichkeiten die Anleger haben, die Steuer zu umgehen, verrät Soiné in diesem Beitrag.



So wirken sich die Steuern aus





Jeder Unternehmer kennt das Thema der Steuern hinlänglich. So muss er meist die Körperschafts- und die Einkommensteuer entrichten. Doch das Einkommenssteuergesetz erweitert die Steuerlast auch auf alle Gewinne, die aus Kapitalanlagen bezogen werden. Das Kapitalertragssteuergesetz setzt deren Höhe bei 25 Prozent fest. Kein geringer finanzieller Aufwand – der sich durch den Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteuer sogar noch erhöhen kann. Natürlich ist damit für Privatpersonen wie für Unternehmen oft die Frage verbunden, wie der Aufbau des eigenen Vermögens unter solchen Bedingungen gelingen kann.Dieser Last steht auch ein Freibetrag gegenüber: Der sogenannte Sparer-Pauschbetrag. Dieser Betrag wird bei 801 Euro für alleinstehende sowie bei 1.602 Euro für verheiratete Personen angesetzt. Das mag nicht wenig sein, ist meist aber schnell verbraucht. Effektiver ist es dagegen, sich der Frage zu widmen, ob sich die Last der 25 Prozent an Abzügen im Rahmen der Kapitalertragssteuer reduzieren lässt – und wenn ja, wie dabei gänzlich transparent, legal und mit Wissen des Finanzamtes vorzugehen ist.Welche Schritte einzuleiten sind, lässt sich vorab nicht pauschal sagen. Dabei sind die Rahmenbedingungen ausschlaggebend – und diese können sich erheblich unterscheiden. Von Privatpersonen und Selbstständigen, zu Unternehmen mit voneinander abweichenden Gesellschaftsformen – jeder hat andere Wünsche und Bedürfnisse und sucht stets individuell nach passenden Lösungen. Dennoch besteht das Ziel aller in der Senkung der Steuerlast. Mit der Optimierung des Steuerkonzeptes oder der Anpassung der Gesellschaftsform eines Unternehmens kann das gelingen.Daneben ist zu überlegen, welche Anlageformen überhaupt in Betracht kommen. Es wird dazu geraten, sich am weltweiten Wirtschaftswachstum zu beteiligen: Aktien von unterschiedlichen Unternehmen aus diversen Branchen sind dafür gut geeignet. Durch diese nahezu komplette Marktabdeckung lässt sich die Gefahr eines Verlustes reduzieren.



Über Marc Soiné:



Marc Soiné ist Experte, wenn es um Themen rund um das eigene Vermögen geht. Er unterstützt Menschen dabei, nicht nur auf die richtigen Anlagen zu setzen, um Vermögen aufzubauen, sondern dieses auch zu schützen. Mit Geschäftspartner Thomas Schäfer, der Experte auf dem Gebiet Versicherungen ist, entsteht bei Schäfer&Soiné ein umfassendes Konzept für Interessenten, die sich ein stabiles Versicherungsfundament und Strategien zum Vermögensaufbau wünschen. Mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche merkten sie früh, dass es einen großen Bedarf hinsichtlich einer ganzheitlichen Beratung im Bereich Versicherungen, Finanzen und Vermögen gibt. Weitere Informationen unter: www schaefersoinegroup de



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.