Edward Snowden – USA überwachte Bitcoin

Edward Snowden polarisiert. Dass das Verhältnis zwischen dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter und den USA nicht das beste ist dürfte wenig überraschen. Aber auch diesseits des Atlantiks ist das Bild gespalten. Für viele Liberale ist Snowden ein Held, der ein wenig Licht in die Machenschaften der Geheimdienste geworfen hat. Eher Amerika freundliche Medien warfen Snowden zuletzt vor ein russischer Spion zu sein.Russland gab dem gesuchten Whistleblower eine neue Heimat. Nun hat Snowden weitere interne Dokumente des US-Geheimdienstes NSA veröffentlicht, die zeigen sollen, dass man den Bitcoin genau auf dem Schirm hat. Die Überwachung des Bitcoins sei demnach „oberste Priorität“, verraten interne Dokumente des US-Geheimdienstes NSA. Diese legte das Nachrichten-Portal The Intercept vor. Die Überwachung geht auf das Jahr 2013 zurück und lief unter dem Namen OAKSTAR. Zudem arbeitete die NSA an einem Spähprogramm namens MONEYROCKET mit dem der Geheimdienst Bitcoin-Nutzern auf die Finger schauen wollte.