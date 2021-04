Edles und Wertvolles ist jetzt gefragt

Diamanten gehen gerade weg wie warme Semmeln. Gold sollte es ähnlich gehen

Im vergangenen Jahr wurde ein immenser Vorrat an Diamanten aufgebaut, denn die Diamantenindustrie ist praktisch zusammengebrochen. Aber in den letzten Monaten hat sich das Blatt gewandelt. Ungeschliffene Edelsteine finden wieder Käufer. Wie De Beers mitteilte, wurden im ersten Quartal 2021 rund 13,5 Millionen Karat Diamanten verkauft. Die Lagerbestände sind auch wieder auf einem normalen Niveau. De Beers hatte bis zur Jahrhundertwende ein Monopol. Auch bei Alrosa fielen die Lagerbestände in den sechs Monaten bis Ende März 2021 um gut 60 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit fast drei Jahren.





Die Diamanten-Bergbaugesellschaften hatten im Jahr 2020 die Produktion deutlich verringert. Jetzt ist die Nachfrage stark und die Preise werden erhöht. Die Preise bei De Beers sind seit Ende 2020 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Die Nachfrage der Zwischenhändler, die die Steine bearbeiten und handeln, sei geradezu zügellos.





Es konnten also sehr hohe Lagerbestände abgebaut werden und dies trotz hoher Preise. Daher rechnet die Branche auch für den Rest des Jahres mit guten Geschäften. Verbraucher haben viel im Bereich Reisen und Freizeit eingespart, Luxusgüter wie Edelsteine haben so einen Boom erfahren.





Ebenfalls zu wertvollen Gütern gehört Gold. Die Preisentwicklung im Zuge der Pandemie und die positiven Meinungen der Analysten vom zukünftigen Goldpreis können auch mit einem Investment in die Werte von Goldunternehmen mitgemacht werden. Da bietet sich etwa Trillium Gold Mines an. Die Gesellschaft besitzt Liegenschaften im Red Lake Mining District in Ontario. Das auf Wachstum ausgerichtete Unternehmen hat sein Portfolio vor kurzem mit Projekten in Quebec und Ontario erweitert. In British Columbia im Goldenen Dreieck liegen die vier Projekte von Tudor Gold. Flaggschiffprojekt ist das Treaty Creek-Projekt, das über immense Goldressourcen sowie Kupfer und Silber verfügt.





