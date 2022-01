Edelmetallpreise stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Dezember brachte dem Gold- und dem Silberpreis im Vergleich zum November einen kleinen Aufwärtstrend





Ende Dezember kostete die Feinunze Gold 1.815 US-Dollar. Silber beendete das vergangene Jahr preislich bei 23,17 US-Dollar. Diese Stabilität zeigt, dass eine gewisse Schwächephase wohl überwunden wurde. Und solange das Inflationsgespenst umgeht, könnte sich Gold weiter gut behaupten. Manch ein Experte sieht sogar eine Inflation im laufenden Jahr von 15 Prozent für die USA voraus, so Analysten der dänischen Saxo Bank - und rät zu Goldinvestments, um sich abzusichern. Und so weit scheint die Prognose der Saxo Bank nicht hergeholt zu sein.





Denn da gibt es eine Berechnungsmethode für die Inflation, die John Williams‘ Shadow Government Statistics, die für die wahre Inflation bereits einen Wert von 15 Prozent aufzeigt. Diese Methode stammt aus der Zeit vor 1980. Berechnet man die Inflation mit den Methoden von 1990, so liegt sie zumindest schon über zehn Prozent. Die offiziellen Regierungsberichte sprechen bekanntermaßen eine andere Sprache. So wäre es kein Wunder, wenn es mit dem Goldpreis im Jahr 2022 deutlich aufwärts geht, denn die Realrenditen werden trotz Zinserhöhungen niedrig bleiben. Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank ist daher der Meinung, dass die Möglichkeit, dass die Fed die Kontrolle über die Inflation verliert, den Goldpreis weiter stützen wird. Denn niedrige Realzinsen sind ein hervorragendes Umfeld für den Preis des Edelmetalls. Ein Investment in Edelmetallaktien sollte in jedes gut aufgestellte Portfolio gehören. Hier kämen Karora Resources oder Maple Gold Mines in Betracht. Karora Resources gehört mit seinen Goldminen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien zu den Produzenten. Bis 2024 soll die Produktion auf 200.000 Unzen steigen. Maple Gold Mines arbeitet zusammen mit dem Joint-Venture-Partner Agnico Eagle an den aussichtsreichen Goldprojekten Douay und Joutel in Quebec.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.