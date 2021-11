Edelmetalle zeigen sich von positiverer Seite

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Oktober war für Gold und Silber positiver als der September. Besonders der Silberpreis konnte im vergangenen Monat im Vergleich zum September 7,2 Prozent zulegen

Der Goldpreis lag Ende Oktober um 1,6 Prozent höher als im September. Anleger scheinen wieder mehr auf Edelmetalle zu setzen. Die Minenaktien haben sich in der Regel mit den Edelmetallpreisen mitentwickelt. Besonders dem Silber mit seiner Doppelfunktion als Industriemetall und als Anlagevehikel dürfte in der Zukunft eine wichtige Rolle zukommen. Die Leitfähigkeit des Silbers hilft bei der Miniaturisierung in der Elektronikbranche. Kleinste Halbleiter und Computerchips nutzen Silber. Dessen Verwendung ist wichtig für den besseren Zugang zu Informationen und erleichtert die Kommunikation. Es stärkt die Automatisierung und auch die Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit. Dies ist gerade in diesen Zeiten mit vermehrten Home-Office-Aktivitäten bedeutsam.





Silber ist in Radiofrequenz-Identifikationsgeräten verbaut. Im Medizinbereich kann durch Tracking der Standort von lebensrettenden Geräten und Medikamenten ermittelt werden. Auch andere Vermögenswerte können so überwacht werden. Bis 2030 soll der Einsatz von Silber in diesen Radiofrequenz-Identifikationsgeräten auf über 400 Prozent ansteigen. Zudem ist Silber ein wichtiger Bestandteil in der 5G-Kommunikationstechnologie. Der Einsatzbereich des Silbers ist unendlich groß, besonders der Bedarf der globalen grünen Revolution wird die Silbernachfrage anheizen, etwa bei den erneuerbaren Energien und der wachsenden Zahl von elektrischen Ladestationen für Fahrzeuge.





Um an der steigenden Silberverwendung und einem starken Silberpreis dabei zu sein, könnte in Silberunternehmen investiert werden, zum Beispiel in Kuya Silver. Edelmetall-Liegenschaften in Kanada und Peru sowie die Wiederbelebung der Bethania-Mine in Peru stehen im Blickpunkt. Tier One Silver konzentriert sich auf Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten in Peru. Hauptprojekt ist das Curibaya-Projekt (11.000 Hektar). Bis zu gut 1.800 Gramm Silberäquivalent wurden bereits gefunden.



