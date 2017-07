Edelmetalle müsste man haben

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

August und September, seit 1979 betrachtet, bringen meist den Goldpreis zum Steigen. Ob es daran liegt, das Investoren wieder aus dem Urlaub zurück sind und bereit zum Investieren oder ob es an der berühmten indischen Hochzeitssaison liegt, die bevorsteht – jetzt gilt es den Inhalt des Portfolios einer genauen Überprüfung zu unterziehen.

Auch gab es die größten Finanzabstürze im September und Oktober, als Investoren dann vermehrt bei Gold zugriffen, um ihre Portfolios abzusichern. Zur indischen Hochzeitssaison kommt auch noch das nahende Weihnachtsfest hinzu. So hatte der August in den letzten 38 Jahren nur 14 Jahre mit negativen Renditen und der September nur 13.

Gerade erreichte der Goldpreis mit knapp 1260 US-Dollar je Unze den höchsten Stand seit vier Wochen. Goldgesellschaften mit hochkarätigen Projekten und in den besten Goldregionen der Erde wie etwa TerraX Minerals werden von einem steigenden Goldpreis profitieren. Das Yellowknife-City-Goldprojekt von TerraX Minerals umfasst 418 Quadratkilometer Land, besitzt beste Infrastruktur und punktet mit sensationellen Bohrergebnissen. In neuesten Stichproben

konnten bis zu 65,7 Gramm Gold und 4910 Gramm Silber pro Tonne Gestein ausgemacht werden. Das sind schöne Neuigkeiten.

Ebenso wie Gold gingen auch die Preise für Silber und für Platin nach oben. Sowohl in der Gold- als auch in der Platinbranche ist Sibanye aktiv. Wenn eines der größten Goldunternehmen wie Sibanye auch auf Platin setzt, so sollte dies zu denken geben. Sibanye hat die Stillwater Mining Company in den USA gekauft und besitzt selbst auch in Südafrika Platinminen.





