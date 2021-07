Edelmetalle müssen sein im Portfolio

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Mit dieser Meinung ist Börsenexperte Marc Faber sicher nicht allein

Marc Faber empfiehlt den Anlegern daher einen Teil des Vermögens in Edelmetalle einzubringen. Denn wenn man sich die letzten zehn bis zwanzig Jahre anschaut, war die Entwicklung der Edelmetalle nicht schlecht. Eine andere Möglichkeit, verbunden mit einem Hebel auf den Goldpreis, wäre es sich Aktien von Edelmetallunternehmen zuzulegen. Zwar sind auch Zink, Kupfer oder Nickel deutlich im Preis gestiegen, aber auch wieder nach unten gegangen. Marc Faber rät vor allem zu Gold, Silber und Platin.

Gute Unternehmen zu einem günstigen Preis zu finden, ist nicht einfach. Denn die Bewertungen sind eher hoch. Aber wer danach sucht, wird sicher fündig. Hier kann man sich nicht nur in Kanada umschauen, sondern beispielsweise auch in mehr exotischen Bergbauländern. In vielen Ländern in Lateinamerika ist illegaler Goldabbau noch ein großes Problem. Ein solches Land ist Nicaragua. Dort lagern reichlich Bodenschätze wie Blei, Eisen, Gold, Kupfer oder Silber. Und die Vorkommen sind erst wenig erschlossen. Einen nennenswerten Abbau gibt es bisher nur bei Gold, Silber und Kupfer. Der führende Wirtschaftszweig in Nicaragua ist immer noch die Landwirtschaft.

Drei gute Projekte in Nicaragua besitzt Condor Gold, etwa das La India-Projekt, das eine historische Goldmine beinhaltet. Aktuelle Bohrergebnisse ergaben bis zu 6,26 Gramm Gold je Tonne Gestein. Ein ganz anderes Land, Neuseeland, ist verglichen mit anderen Nationen eher arm an Bodenschätzen. Aber abgebaut werden Gold und Silber. Hier produziert OceanaGold. Die Macraes-Liegenschaft ist die größte aktive Goldmine auf der Südinsel Neuseelands mit einer Produktion seit 1990 von über fünf Millionen Unzen Gold. Auf der Nordinsel Neuseelands liegt die Waihi-Liegenschaft von OceanaGold. Mit einer langfristigen Produktion wird gerechnet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).





