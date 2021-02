Edelmetalle als traditioneller sicherer Hafen

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Wirtschaft braucht große Konjunkturpakete. Fiat-Währungen schwinden auch deswegen im Wert, ein Teil des Vermögens sollte daher in Gold umgewandelt werden

Der Wert, den Gold heute widerspiegelt, entspricht nicht seinem inneren Wert. Der Edelmetallhändler Degussa geht davon aus, dass der Goldpreis auch in der Zukunft die Entwicklung der weltweiten Geldmengen nachzeichnet. Und dies sind wachsende Geldmengen. Eine Preiskorrektur, so Degussa, ist eine Gelegenheit für Langfristanleger, bei Gold und Silber zuzulangen.





Das World Gold Council, genauer gesagt Chef-Marktstratege John Reade, geht zwar von einem wachsenden Goldangebot aus. Denn im vergangenen Jahr ist die Goldproduktion der Minen nur um vier Prozent zurückgegangen. Angesichts von Stillständen und zeitweisen Schließungen ist dies nicht wirklich viel und die Goldgesellschaften haben sich gut erholt.





Jedoch bleiben viele Faktoren, die den Goldpreis im Jahr 2020 stützten, für das gesamte laufende Jahr erhalten. Dabei geht Reade davon aus, dass ein erwartetes Minenangebot durch eine starke Nachfrage von Investoren und Verbrauchern ausgeglichen werden dürfte. Denn Risiken und Unsicherheiten bleiben bestehen. In Bezug auf die Covid-19-Pandemie bestehen Bedenken wegen Virusmutationen. So könnte die Zahl der Investoren, die auf Gold setzen, weiter nach oben gehen. Auch wird mit einem Fokus auf langfristigere und größere Portfolios gerechnet.





Dass der Ausblick für Gold positiv ist, zeigen auch die neuesten Zahlen der globalen Gold-ETFs. Diese verzeichneten nach den Abflussmonaten November und Dezember im Januar wieder Zuflüsse.





Also schnell ein Blick auf Goldunternehmen wie Trillium Gold Mines oder Adventus Mining. Trillium Gold Mines kümmert sich um Goldprojekte in Nordamerika, in Ontario und Quebec.





Adventus Mining treibt in Ecuador Gold-Kupfer-Projekte voran. Partner bei drei Projekten ist Salazar Resources. Auch in Irland ist die Gesellschaft aktiv.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/) und Adventus Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/).







