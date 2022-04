Edelmetalle als Schutz gegen Inflation

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Inflation wird nicht so bald vorbei sein. Und schon droht eine neue Inflationswelle, denn der Hafen Shanghai wird bald stillstehen

Der größte Hafen der Welt ist der Hafen in Shanghai. Doch da bewegt sich momentan nicht mehr viel. Eine empfindliche weitere Störung von Lieferketten und dies weltweit scheint vorprogrammiert. Die Null-Covid-Strategie der Regierung sorgt für einen harten Lockdown, mehrere hundert Frachtschiffe warten auf Abfertigung, Tendenz steigend. LKW-Fahrer fehlen und einige Fabriken stehen auch still. Ein baldiges Ende der Inflationsproblematik ist so nicht in Sichtweite. Schon heißt es Deutschland muss sich für längere Zeit auf hohe Preise einstellen.





Für Gold und Silber ist dies aber ein preistreibendes Szenario. Wie wichtig Gold ist, zeigt sich am Beispiel Frankreichs. Wie es scheint, hat das Land sein gesamtes Gold aus ausländischen Tresoren zurückgeführt. Das Ziel, Paris zu einem Goldhandelszentrum zu machen, wird damit untermauert. Die Einrichtungen für den Goldhandel hat die französische Zentralbank stetig ausgebaut, denn es wird damit gerechnet, dass Gold im Weltfinanzsystem an Bedeutung gewinnen wird. Seit der großen Finanzkrise in 2008 hat Gold zunehmend eine neue Einschätzung erhalten. Deutschland, Österreich und die Niederlande haben bereits Gold nach Hause geholt. Die Goldpolitik verfolgt laut der Deutschen Bundesbank drei Ziele: Sicherheit, Liquidität und Kosteneffizienz. Auch für den privaten Anleger sind Gold und auch Silber empfehlenswert. Mit einem größeren Hebel lässt sich auch auf die Gesellschaften mit Edelmetallprojekten setzen. Da wären zum Beispiel Denarius Metals und Maple Gold Mines. Denarius Metals kümmert sich in Kolumbien und Spanien um Projekte. Diese enthalten Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink. Maple Gold Mines arbeitet zusammen mit dem Partner Agnico Eagle an den Projekten Douay und Joutel in Quebec. Diese liegen im äußerst aussichtsreichen Abitibi Grünsteingürtel.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Denarius Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-metals-corp/) und Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).





