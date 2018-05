Edelmetalle: Chance bei Palladium

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der wichtigen Unterstützung bei 908 USD zog der Palladiumkurs (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer steilen Kaufwelle bis an den Widerstand bei 1.052 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seit Mitte April werde die Kaufwelle korrigiert. Ausgehend von 939 USD hätten die Bullen dabei Anfang Mai den Versuch der Wiederaufnahme des Aufwärtstrends gestartet, seien bislang jedoch zweimal am Bereich um 1.000,00 USD gescheitert. Damit bilde sich seit Mitte Mai eine symmetrische Dreiecksformation, deren obere Begrenzungslinie aktuell von den Bullen attackiert werde.









Noch bestehe die Gefahr, dass der Wert mit einem Bruch der Unterstützung bei 963 USD wieder bis 939 USD durchgereicht werde. Allerdings hätten die Käufer weiter die Chance, bei einem Anstieg über 982 USD und 1.000 USD die Dreiecksformation nach oben zu verlassen. Dieses Kaufsignal hätte einen Anstieg bis 1.015 USD und darüber bereits bis 1.052 USD zur Folge. Bärisch wäre aktuell erst ein Bruch der 939 USD-Marke zu werten. In diesem Fall wäre die Erholung der letzten Monate beendet und mit einem Abverkauf bis 908 USD zu rechnen. (28.05.2018/ac/a/m)