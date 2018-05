Edel-Aktie: Umsatz legt in H1 um 8% zu, Ergebnis steigt deutlich überproportional - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Edel":





Hamburg ( www.aktiencheck.de ) - Edel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Edel-Aktie (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) weiterhin zu kaufen.Die Edel AG habe diese Woche im Vorfeld der Hauptversammlung Eckpunkte des ersten Halbjahres 2017/18 bekannt gegeben. Die Zahlen hätten ergebnisseitig leicht unter den Analysten-Erwartungen gelegen. Die Gesamtjahresziele (Umsatz in Höhe von 203,3 Mio. Euro, Ergebnis von 6,4 Mio. Euro) seien vom Unternehmen bestätigt worden und würden insofern ein starkes zweites Halbjahr signalisieren.Auf der Hauptversammlung hätten sich die beiden Vorstände Michael und Dr. Jonas Haentjes zur aktuellen Entwicklung geäußert.Weiteres Wachstum fuße auf mehreren Säulen: Der Erlösanstieg sei eine Folge der anhaltend guten Entwicklung bei optimal media. Das Unternehmen weise seit Jahren ein stetiges Wachstum auf. Im ersten Halbjahr seien vom Umsatzanstieg in Höhe von 7,5 Mio. Euro allein 5 Mio. Euro auf optimal zurückzuführen. Dabei würden die positiven Effekte aus den Investitionen in die Fertigungs- und Logistiktochter erst im zweiten Halbjahr voll zum Tragen kommen. Zudem sollte das Unternehmen von der Insolvenz des Buchbindebetriebes Stein und Lehman profitieren. Dies erkläre die Zuversicht des Vorstandes, im traditionell schwächeren zweiten Halbjahr ein Ergebnis von rund 3 Mio. Euro zu erzielen.Im Vinylbereich produziere optimal media seit Jahren an der Kapazitätsgrenze. Im laufenden Jahr werde das Unternehmen ca. 25 Mio. Tonträger herstellen. optimal media sei dabei in der komfortablen Position, Aufträge zuzuteilen. Laut Vorstand würden in 2018 neun neue Pressmaschinen gekauft. Damit steige die Produktionskapazität auf ca. 28 Mio. Tonträger. Insofern gehe der Analyst von einem weiteren Erlösanstieg im Vinylgeschäft aus.Positive Entwicklungen würden daneben das Verlagsgeschäft und der Digitalvertrieb aufweisen. Kontor New Media profitiere weiter vom starken Wachstum der Streamingplattformen. Im ersten Halbjahr habe das Unternehmen laut Vorstand einen Erlösanstieg um 1,6 Mio. Euro auf 19,5 Mio. Euro erzielen können. Das Verlagsgeschäft habe in seiner Nische (Kochen/Ernährung, Biographie und Sachbücher) eine zunehmend exponierte Stellung und produziere regelmäßig Bestseller. Von “Die Ernährungs-Docs“ seien in Summe bereits 340.000 Einheiten verkauft worden.Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt die Edel-Aktie weiterhin zu kaufen. Das Kursziel sei von 4,10 auf 4,20 Euro erhöht worden. (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Edel-Aktie:3,51 EUR +0,57% (25.05.2018, 12:00)XETRA-Aktienkurs Edel-Aktie:3,50 EUR +0,86% (25.05.2018, 11:29)ISIN Edel-Aktie:DE0005649503WKN Edel-Aktie:564950Ticker-Symbol Edel-Aktie:EDLDie Edel AG (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit Sitz in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das börsennotierte Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. Die Edel AG operiert europaweit und beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter. (25.05.2018/ac/a/nw)Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.