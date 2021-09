In Ecuador boomt der Bergbau

Die ecuadorianische Regierung unterstützt den Bergbausektor. Die Exporte des Landes wachsen schon an

Mit fast 180 Millionen US-Dollar erreichten Ecuadors Exporte aus dem Bergbaubereich im Juni 2021 einen neuen Monatsrekord. Maßgeblich beteiligt ist hier China, denn von dort kommt eine enorme Nachfrage nach Rohstoffen. In Ecuador wird von Bergbauexporten für das Gesamtjahr 2021 mit 1,6 Milliarden US-Dollar gerechnet. Dies wären dann rund 60 Prozent mehr als im Jahr 2020. Verantwortlich für das Wachstum sind die Fruta del Norte Goldmine und die Mirador-Kupferliegenschaft.

In den Nachbarländern Peru und Kolumbien herrschen Unsicherheiten vor, die sich für Ecuador positiv herausstellen können. Ausländische Investoren erhalten auch mehr Schutz für ihre Investitionen in Ecuador. Denn wie es aussieht, nähert sich Ecuador immer mehr an internationale rechtliche Vorgaben an, um den Bergbau zu stärken.

Seit Mai ist Guillermo Lasso Präsident von Ecuador. Als 1999 die ecuadorianische Wirtschaft zusammenbrach, wurde Lasso zum einzigen Superminister ernannt. Er war zuständig für das Management der Wirtschaftskrise. Eine seiner ersten Amtshandlungen 2021 als Präsident war die Festsetzung des Ziels eines Freihandelsvertrages mit den USA und mit China. Lasso ist ein Befürworter des Bergbaus, will den Bergbau effizienter machen und Verträge mit privaten Investoren fördern. Das von ihm erlassene Dekret 151 wird als deutliche Unterstützung des Bergbausektors betrachtet.

Steigende Auslandsinvestitionen, besonders von kanadischen Gesellschaften, zeigen das wachsende Vertrauen in Ecuadors Bergbau. Bergbau in Eduador betreiben beispielsweise Aurania Resources oder Adventus Mining. Aurania Resources setzt auf seine Projekte in Ecuador und auch in Peru, dabei besonders auf Edelmetalle und Kupfer. Adventus Mining konzentriert sich neben anderen Projekten besonders auf das große Curipamba-El Domo-Projekt in Zentralecuador (Gold und Kupfer).

