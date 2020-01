Ecograf will 20.000 Tonnen Raffinerie für Batteriegraphit in West-Australien bauen

Die Graphitgesellschaftwill GR Engineering Services (ASX: GNG) mit der Planung und Entwicklung einer 20.000-Tonnen-Batterie-Graphit-Anlage in Westaustralien beauftragen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde soeben unterzeichnet. Der formelle Vertrag könnte in Kürze folgen, sobald Ecograf von der Landentwicklungsagentur der westaustralischen Regierung den Zuspruch für ein 6,7 ha großes Gelände im Industriegebiet Kwinana erhält.Die geplante Entwicklung hat einen Nettobarwert vor Steuern von 141 Mio. US-Dollar, eine interne Rendite von 36,6% und ein jährliches EBITDA von 35 Mio. US-Dollar, basierend auf Kapitalkosten von 22,8 Mio. US-Dollar bei einem anfänglichen Jahresumsatz von 5.000 Tonnen pro Jahr, gefolgt von weitere 49,2 Mio. US-Dollar für die Erweiterung der Produktion auf 20.000 Tonnen Batterie-Graphit (siehe Ankündigung vom 11. Juni 2019).Der prognostizierte wirtschaftliche Beitrag des Projekts für Westaustralien ist beachtlich. Die Raffinerie würde während des Baus direkt mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen und unterstützt die Pläne der Regierung, Australien als weltweit führendes Land bei der ökologisch verantwortlichen Herstellung von Batteriematerialien zu positionieren.Die weltweite Nachfrage nach Batteriegraphit wird voraussichtlich um über 700% steigen, da in Europa weiterhin erhebliche Investitionen in den Übergang zu sauberer erneuerbarer Energie für Fahrzeug- und Industrieanwendungen getätigt werden. Das Unternehmen hat starke Interessensbekundungen von potenziellen Kunden erhalten und macht hervorragende Fortschritte bei Produktverkäufen und -abnahmen.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen EcoGraf Limited und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über EcoGraf Limited berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.