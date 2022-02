Ecograf: Australische Regierung stellt 40 Mio. USD für Anlagenerweiterung in Aussicht

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK; OTCQX: ECGFF) darf bei der geplanten Erweiterung seiner Batterieanodenfabrik auf 20.000 Tonnen pro Jahr auf die Unterstützung der australischen Regierung zählen.



Export Finance Australia hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es von der australischen Regierung die bedingte Genehmigung erhalten hat, ein Darlehen von bis zu 40 Mio. USD zur Verfügung zu stellen.



Das Darlehen unterliegt einer Reihe von marktüblichen Bedingungen, die u.a. den erfolgreichen Bau und die Inbetriebnahme der ersten, Anlage mit einer Kapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr umfassen. Darüber hinaus muss Ecograf Verträge für den Bau der Erweiterung sowie Verkaufsvereinbarungen vorlegen. Bedingungen dieser Art sind für Projektfinanzierungen üblich bzw. im Rahmen der Critical Minerals Facility erforderlich.



EcoGraf hat Finanzberater damit beauftragt, die verbleibenden Due-Diligence-Aktivitäten mit Export Finance Australia zu koordinieren, um verbindliche Vereinbarungen für das Darlehen zu treffen.



In der Nachbarschaft der neuen EcoGraf™-Anlage investieren die multinationalen Energiekonzerne Woodside und bp in die Erschließung des Industriegebiets Kwinana-Rockingham. Sie wollen dort sauberen Wasserstoff produzieren. Ecograf hofft, dass dieser Wasserstoff später als zusätzliche Quelle für saubere Energie für die EcoGraf™-Verarbeitungsprozesse genutzt werden kann.



