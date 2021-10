Eco-Graf arbeitet an Baugenehmigung für Batterieanoden-Anlage

EcoGraf Limited (ASX: EGR, FRA: FMK) arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung von Studien und Unterlagen, die zur Einreichung einer formalen Baugenehmigung für die geplante Batterieanoden-Anlage in Kwinana, Australien, erforderlich sind. Sobald die Unterlagen vollständig sind, will Ecograf die Bau- und Entwicklungsgenehmigungsunterlagen bei den Behörden einreichen – geplant ist dies für Januar kommenden Jahres.



Da sich der EcoGraf-Standort in einem gut etablierten Industriegebiet befindet, dauert das staatliche Prüfungs- und Genehmigungsverfahren in der Regel etwa drei Monate. Damit könnte zum Beginn des 2. Quartals die endgültige Baugenehmigung vorliegen.



In Verbindung mit dem Genehmigungsverfahren hat EcoGraf Gespräche mit der Regierung und mehreren großen Betreibern im Gebiet Kwinana-Rockingham geführt, um Möglichkeiten für die Versorgung des Betriebs mit sauberer, erneuerbarer Energie sowie die Kofinanzierung eines regionalen Produktinnovationszentrums für die Märkte von Lithiumbatterien und grünem Stahl zu prüfen.



Bei diesen Gesprächen geht es auch um künftige Standortoptionen für die Erweiterung und die nachgelagerte Verarbeitung.



