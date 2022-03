EcoGraf bringt 4.600 km² tansanische Nickel-Assets an die Börse

Vielen Aktionäre von EcoGraf (ASX: EGR; FRA: FMK; OTCQX: ECGFF) dürfte nicht bewusst gewesen sein, dass Ecograf eine Vorgeschichte als Nickel-Explorer in Tansania hat. In den Jahren 2010 bis 2014 – also lange vor der Hinwendung zu Batteriegraphit oder gar zum Down-Stream-Processing –sind Schätzungen des Managements zufolge rund 6 bis 7 Mio. AUD in die Nickelexploration geflossen. Auf der Grundlage des beträchtlichen Datenschatzes, den Ecograf dabei erworben hat, hat sich das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Reihe strategischer Nickelliegenschaften in Tansania gesichert.



Stand heute verfügt Ecograf über das größte Nickelexplorationspaket in Tansania mit einer Gesamtfläche von insgesamt 4.600 km²! Die Gebiete liegen in einer der interessantesten Nickelregionen der Welt. Sie erstrecken sich auf 140 km durchgehender Streichlänge im Karagwe-Ankole-Gürtel, der das Weltklasse-Nickelprojekt Kabanga beherbergt.



Vor dem Hintergrund stark steigender Nickelpreise und dem Einstieg von BHP Billiton beim Großprojekt Kabanga Nickel beabsichtigt Ecograf nun seine Nickelliegenschaften durch das Initial Public Offering (IPO) seiner Tochtergesellschaft Innogy Limited (Innogy) an den Markt zu bringen. Der Prospekt mit den Details wird noch geschrieben. Fest steht aber schon, dass EcoGraf künftig selbst Großaktionär von Innogy sein wird. Parallel erhalten EcoGraf-Aktionäre ein vorrangiges Angebot zur Zeichnung der neuen Innogy-Aktien.



Das geplante IPO erschließt den Aktionären auch den Wert der umfangreichen Nickeldatenbank, über die Ecograf verfügt. Dazu gehören geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen, geochemische Analysen und Explorationsbohrungen aus insgesamt 10 Jahren. Außerdem wird Innogy von EcoGrafs umfangreicher Betriebserfahrung in Tansania profitieren. Und Ecograf wird seine etablierten Beziehungen zu Herstellern von Elektrofahrzeugen und Lithium-Ionen-Batterien nutzen.



Ecograf hat Canaccord Genuity zum Lead Manager für den Börsengang ernannt. Der Börsengang wird ein vorrangiges Angebot für berechtigte EcoGraf-Aktionäre umfassen, gefolgt von einem öffentlichen Angebot, das von EcoGraf als Großaktionär unterstützt wird.



Abbildung 1: Standort des Projekts



Ein unabhängiges geologisches Gutachten hat aussichtsreiche Zielgebiete für die Nickelsulfidexploration innerhalb des Bodenpakets identifiziert. Neben Nickel sind alle Frontier-Projekte auch aussichtsreich für Gold und andere Kathodenmineralien. Der Fokus von Innogy wird zunächst auf den Projekten Northern und Southern Frontier liegen.



Ecograf gibt folgende Zusammenfassung der vier Projekte:



Northern Frontier Nickel Projekt

Das Northern Frontier Nickel Projekt befindet sich innerhalb des Karagwe-Ankole Gürtels und entlang des Streichens der Weltklasse Kabanga Nickel Lagerstätte, die sich im Besitz von Kabanga Nickel Ltd. befindet und die größte entwicklungsfähige hochgradige Nickelsulfidlagerstätte der Welt ist. Der Karagwe-Ankole-Gürtel weist ähnliche geologische Merkmale auf wie andere proterozoische orogene Gürtel auf der ganzen Welt, einschließlich des Circum-Superior-Gürtels in Kanada, der die Ni-Cu-Lagerstätten Raglan, Thompson und Voisey's Bay beherbergt, sowie des Albany-Fraser-Gürtels in Westaustralien, in dem sich die jüngste Nova-Bollinger-Entdeckung von IGO befindet. Northern Frontier ist nach vielen Maßstäben noch nicht ausreichend erforscht und wurde noch nicht mit modernen Explorationstechniken untersucht.



Nickelprojekt Southern Frontier

Das Nickelprojekt Southern Frontier befindet sich im Südosten Tansanias, südwestlich von EcoGrafs Graphitprojekt Epanko. Southern Frontier weist die gleichen geologischen Gegebenheiten auf wie die Nickel-Sulfid-Lagerstätte Ntaka Hill im Südosten Tansanias, die viele Ähnlichkeiten mit dem Thompson Nickel Belt in Kanada aufweist. Das Projektgebiet gilt als sehr aussichtsreich und wenig erforscht.



Western Frontier Nickelprojekt

Es handelt sich um ein unterexploriertes Nickelsulfidprojekt am südlichen Ende der Kabanga-Musongati-Kapalagulu-Achse. Das Projekt liegt 95 km südöstlich der Kapalagulu-Nickel-Lagerstätte und ist noch nicht ausreichend erkundet. Die beiden nördlichen Konzessionsanträge konzentrieren sich auf das historische Kabulwanyele-Nickel-Laterit-Gossan-Vorkommen, das eine ultramafische Intrusion überlagert. Mehrere historische Goldvorkommen innerhalb der Grundstücke.



Goldprojekt Golden Eagle

Das Goldprojekt liegt m östlichen Rand der archäischen Goldfelder am Viktoriasee mit einer Goldmenge von 70 Mio. Moz. Es befindet sich im gleichen Strukturkorridor wie die Golden Pride Mine. Das Projekt deckt ein Gebiet ab, in dem zuvor eine Reihe von Goldvorkommen definiert wurden. Das Gold in diesem Gebiet ist in geäderten Scherungszonen innerhalb der Bandeisenformationen (BIF) enthalten.



Fazit: Ecograf hat seinen hart verdienten Wissensvorsprung in Tansania clever genutzt, um – weitgehend unbemerkt – einen beachtlichen Strauß an Nickel- und Goldprojekten zusammenzustellen. 4.600 km² sind kein Pappenstiel. So tragen die Abermillionen Dollar, die vor Jahren in die Nickelexploration geflossen sind, am Ende doch noch Früchte für die Aktionäre. Das ist smart, aber auch opportunistisch in dem Sinn, dass die Nickelstory kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen könnte. Der Nickelpreis ist das eine, aber auch die Zeichen für das Nickel-Großprojekt Kabanga stehen nach dem Einstieg von BHP auf grün. Und auch sonst hat sich das Investitionsklima in Tansania unter der neuen Präsidentin stark verbessert. Es wäre Ecograf zu wünschen, dass es mit Innogy seinen Graphit-Erfolg mit der Commodity Nickel wiederholen kann. Die Chancen für ein erfolgreiches IPO stehen im Moment gar nicht schlecht. Wir sind jetzt auf den Prospekt gespannt, der die Details des Angebots enthalten wird.





