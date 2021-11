EcoGraf Reinigungstechnologie wird als patentwürdig eingestuft

Die umweltfreundliche Technologie von EcoGraf Limited (ASX: EGR, FRA: FMK) zur Aufreinigung von Naturgraphit in Batteriegraphit erfüllt nach Einschätzung der internationalen Behörde für vorläufige Patentprüfungen die Voraussetzungen für die Patentfähigkeit. Die Prüfer stufen das EcoGrafTM-Reinigungsverfahren als „neuartig und erfinderisch“ ein. Dieses wichtige Ergebnis ebnet den Weg für die Erteilung eines Patents.



Nach einer ausführlichen Prüfung lautet die schriftliche Stellungnahme des Prüfers der Internationalen Vorläufigen Prüfungsbehörde, dass alle 25 Patentansprüche neuartig und erfinderisch sind.



Die Patentanmeldung bezieht sich auf den Einsatz der EcoGrafTM im Zusammenhang mit der Herstellung von Batterieanodenmaterial und hochreinen Graphitprodukten sowie dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden. Das EcoGrafTM-Verfahren ist eine überlegene, umweltverträgliche HF-freie Reinigungstechnologie, die den Kunden nachhaltig hergestellte Hochleistungsgraphitprodukte für Lithium-Ionen-Batterien und spezielle industrielle Anwendungen bietet.



Fazit: Wer seine Technologie patentieren lässt, verrät immer auch sein Rezept und ruft so neue Wettbewerber auf den Plan. Viele Unternehmen begnügen sich deshalb damit, ihr Know-how zu schützen und verzichten auf ein Patent. EcoGraf geht den offensiven Weg. Immerhin ist die Patentwürdigkeit seines Verfahrens jetzt schon mal von unabhängiger Stelle bestätigt. Allerdings steht das Unternehmen erst am Beginn des Patentverfahrens. Im besten Fall könnte das Patent einmal sehr wertvoll werden, weil die heute noch ausschließlich praktizierte Reinigung von Naturgraphit durch Flusssäure auf Dauer die Ökobilanz von Li-Ionen-Batterien stark belastet. Das muss sich ändern, wenn es eine umweltfreundliche Alternative gibt. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass die gesamte Batteriewelt die Drecksarbeit an China delegiert hat. 100 Prozent des aufbereiteten Naturgraphits stammen derzeit von dort. 100 Prozent werden mit Flusssäure aufbereitet. Was ein künftiges Patent wirklich wert ist, wird man spätestens dann sehen, wenn China seine Produktion umstellt – sollte das je einmal der Fall sein.



Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST









Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Limited hielten oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen EcoGraf Limited und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über EcoGraf Limited berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.