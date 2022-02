EcoGraf: Positive Signale zum Graphitprojekt Epanko in Tansania

Während die langsam aber stetig näher rückende Inbetriebnahme der Anlage zur Herstellung von batteriefähigem Graphit von fortlaufenden Meldungen begleitet wird, ist es länger her dass die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) Neuigkeiten zu ihrem fortgeschrittenen Graphitprojet Epanko in Tansania melden konnte. Nun aber kommen ermutigende Nachrichten aus dem ostafrikanischen Land!



Wie nämlich mitgeteilt wurde, haben sich Vertreter von EcoGraf kürzlich mit der Regierung Tansanias getroffen, um die Entwicklung von Epanko zu besprechen. Die mit der Entwicklung des Projekts betraute Gesellschaft TanzGraphite habe eine Reihe von Treffen mit verschiedenen Regierungsvertretern abgehalten und beschreibe den Fortschritt als „ermutigend“, hieß es.



Ecograf / TanzGraphite haben das Epanko-Projekt gemeinsam mit der deutschen KfW IPEX Bank vorangetrieben. Die bereits erstellte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015 wurde 2017 deshalb aufwändig für Abermillionen Dollar nochmals von unabhängigen Ingenieuren geprüft und die IPEX-Bank im April 2019 beauftragt, für Epanko eine vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von ca. 40 Mio. USD zu arrangieren. Technisch wäre das Projekt seit langem reif für eine Abbauentscheidung, doch bislang haben die tansanischen Behörden die formalen Voraussetzungen für eine Kreditgewährung der IPEX Bank nicht erfüllt. Ein Fortschritt in dieser Hinsicht wäre deshalb als sehr positiv für EcoGraf zu bewerten.



Jedenfalls wurde Epanko auch am 22. und 23.auf der vierten International Minerals and Mining Investment Conference in Dar es Salaam vorgestellt und laut EcoGraft präsentierte TanzGraphite das Projekt den Regierungsvertretern, die die Konferenz besuchten, darunter Vizepräsident Dr. Philip Mpango und der Minister of Minerals Dr. Doto Biteko.



Quelle: EcoGraf



Laut dem Unternehmen bestand „erhebliches Interesse“ am Epanko-Projekt und dessen potenzieller Fähigkeit, Tansania langfristige Vorteile zu verschaffen, indem man dem Land „Zugang zu neuen Branchen, Exportmärkten, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Entwicklungsprogramme für die Gemeinden vor Ort“ bringen könnte.



TanzGraphites Unterstützung der Bemühungen der Regierung, den Rohstoffsektor Tansanias zu voranzubringen, wurde zudem auf der Konferenz mit einem „first runner“ Preis honoriert. Laut EcoGraf begann in Tansania eine positive Entwicklung, nachdem im vergangenen Jahr die neue Präsidentin Samia Suluhu Hassan ernannt wurde. Seitdem, so das Unternehmen, habe die Regierung Tansanias begonnen, „zusätzliche internationale Investitionen in den Mineraliensektor“ zu fördern.



EcoGraf jedenfalls will das Kreditfinanzierungsprogramm für Epanko angesichts des sich verbessernden Investmentumfelds in Tansania und des Booms der Elektromobilität, der Nachfrage nach und Preise für Graphit steigen lässt, weiterhin vorantreiben. Wir sind gespannt, ob damit jetzt wieder häufiger (gute) Neuigkeiten aus Tansania zu hören sein werden.



