EcoGraf: Fairer Wert liegt bei 0,20 AUD

Die Analysten von Beer & Co. äußern sich heute sehr positiv zu der australischen Graphitgesellschaft. Sie sehen den fairen Wert des Unternehmens bei 0,20 AUD (aktueller Kurs 0,084 AUD). Bewerte man auch den potenziellen Wert des geistigen Eigentums (IP) von EcoGraf in zukünftigen Projekten, liege der faire Wert sogar bei 0,46 AUD, so die Experten.EcoGraf verfüge über ein patentiertes Verfahren, um Material für Batterieanoden herzustellen. Derzeit, so Beer & Co. werde alles Anodenmaterial in China angefertigt. EcoGrafs Verfahren sei aber umweltfreundlicher, da auf den Einsatz von Fluorwasserstoffsäure verzichtet werde, die alle chinesischen Produzenten verwenden würden.Zudem sei der Prozess der Australier kostengünstiger, da höhere Gewinnungsraten von gereinigtem Kugelgraphit (SPG) erzielt und keine Kosten für die Säure anfallen würden.Wie die Analysten weiter ausführen, habe EcoGraf seine Pilotanlage nun seit mehr als zwei Jahren in Betrieb und es seien in dieser Zeit bereits über 80 Proben an verschiedene, potenzielle Kunden geliefert worden, um die Prozessqualität und Kontrolle zu demonstrieren. Diese Proben seien an die unterschiedlichen Anforderungen der Abnehmer angepasst worden und EcoGraf habe zudem dargelegt, dass das Verfahren mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Graphitmaterialien funktioniere.Beer & Co. weist zudem darauf hin, dass EcoGraf plane, schon 2021 eine Anlage (Phase 1) im australischen Industriegebiet Kwinana in Betrieb zu nehmen. Die dazu erstellte Machbarkeitsstudie gehe von Investitionskosten (CAPEX) von 22,8 Mio. USD aus, um eine Produktion von 5.000 Tonnen Kugelgraphit pro Jahr zu erreichen.Die Produktionskosten würden in der Studie mit rund 2.500 USD pro Tonne veranschlagt, während der Verkaufspreis im Durchschnitt bei rund 4.000 USD pro Tonne liegen sollte und bis zu 4.400 USD pro Tonne für SPG10 erreichen könne, so die Analysten. Sie weisen zudem darauf hin, dass die Anlage in Schritten von 5.000 Tonnen Kapazität pro Jahr erweitert werden könne, wobei die Investitionskosten bei rund 16,4 Mio. USD pro 5.000 Tonnen liegen würden.Basierend auf einer Analyse der Experten von Benchmark Minerals Intelligence, der die angekündigten Pläne für Mega-Fabriken zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zugrundeliegen, soll die Nachfrage nach SPG für Lithium-Ionen-Batterien von rund 290.000 Tonnen im laufenden Jahr auf mehr als 1 Mio. Tonnen im Jahr 2028 steigen. Zudem, hieß es weiter, werde die Nachfrage sich auf feinere Größen (SPG10 und SPG15) verlagern, wofür ein Großteil der bestehenden Produktionskapazität gar nicht ausgelegt sei. Beer & Co ist zudem sehr positiv in Bezug auf den Wert des geistigen Eigentums (Intellectual Property) von EcoGraf gestimmt. Das Verfahren des Unternehmens sei kostengünstig, in der Umweltverträglichkeit überlegen, in der Lage eine breite Spanne von Ausgangsmaterial zu verarbeiten und ein hoch spezifiziertes Produkt herzustellen. Darüber hinaus weise das EcoGraf-Verfahren mittlerweile eine zweijährige Geschichte von Versuchen und Tests auf.EcoGrafs Anlage in Kwinana werde die erste außerhalb Chinas sein und könne leicht in anderen Ländern dupliziert werden, erklärte Beer & Co. weiter.Entsprechend sehen die Analysten die faire Bewertung von EcoGraf im Basisszenario bei 0,20 AUD pro Aktie. 