Ebay-Neuemission: Vier neue USD-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten

Das Auktionshaus Ebay hat am Donnerstag vier neue Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und zehn Jahren am Markt platziert. Der dreijährige, 500 Millionen USD schwere, Bond (WKN: A19JHU) wird am 05.06.2020 endfällig, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,125 Prozent Gebrauch macht. Die Anleihe wird mit einem Kupon von 2,15 Prozent verzinst.Die bis Januar 2023 laufende Anleihe (WKN: A19JHV), im Volumen von 750 Millionen USD wird mit 2,75 Prozent p.a. verzinst. Seitens des Emittenten besteht eine Make Whole Call Option @0,15 Prozent bis zum 30.12.2022, danach ist die Anleihe zu 100,00 Prozent kündbar. Die zweite, ebenso bis Januar 2023 laufende Anleihe (WKN: A19JHX), ist mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats USD Libor (US0003M) +87 Basispunkte orientiert. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 30. Januar/April/Juli/Oktober. Die zehnjährige Anleihe (WKN: A19JHW) mit einem Emissionsvolumen von 850 Millionen USD wird am 05.06.2027 endfällig und wird mit 3,6 Prozent p.a. verzinst. Für dieses Papier besteht ein Sonderkündigungsrecht des Emittenten unter Zahlung einer Prämie von 0,25 Prozent bis zum 05.03.2027. Danach ist die Anleihe zu 100,00 Prozent kündbar.Die Mindeststückelung der neuen Anleihen beträgt jeweils 2.000 USD.