Eastman Kodak Aktie: Ist das schon das Signal? CHARTCHECK

Eastman Kodak Aktie: Mit dem Anstieg über das letzte, kleine Zwischenhoch von ca. 10,00 USD ist definitiv erst einmal ein Kaufsignal entstanden. Damit kann es gut und gerne sein, dass es jetzt in Richtung des Ende Julihochs von 60,00 USD aufwärts geht. Die Lage der Trendindikatoren muss weiterhin als sehr bullisch eingestuft werden und gibt daher Rückenwind. Auch wenn es doch nochmal einen Rücksetzer geben sollte, so darf dieser nicht nachhaltig unter 4,00 USD rutschen. Dort verläuft die wichtige 200-Tagelinie. Ein Kurs darunter würde die bullische Situation auf bärisch drehen.

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (neutral) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Grundsätzlich befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Zwar ist der Kurs nicht über der 38-Tage-Linie aber er notiert doch über der wichtigen 200 und der 100-Tage-Linie. Das gilt im Allgemeinen als Kaufsignal.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bärisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Seitwärtstrend auf. Denn das obere Band ist fallend und das untere Band ist steigend.

○ Der Macd Indikator (Eastman Kodak Aktie): (Unter null – aber steigend) Er ist unter der Nulllinie aber die Signallinie ist über der Triggerlinie. Somit könnte man das als Kaufsignal auslegen.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Dieser Indikator befindet sich im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.

○ Der Stochastic Indikator: (Kaufsignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.





