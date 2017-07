East Africa Metals: Da tut sich wieder was! Neue Trading-Chance voraus!

Schon im April hatten wir erstmalig auf East Africa Metals hingewiesen und einen möglichen Ausbruch für einen Trade beschrieben. Die Aktie hat sich jedoch nicht bis zu unserem Einstiegskurs bewegt und im Juni den langen Seitwärtstrend sogar nach unten verlassen. Die guten Bohrergebnisse, die Ende März gemeldet worden waren, haben sich im Aktienkurs nicht niedergeschlagen. Es wurden bereits in 21,19m Tiefe etwa 4,32% Kupfer, 1,04 Gramm Gold pro Tonne, 35,9 Gramm Silber pro Tonne und etwa 6,98% Zink gefunden.



In zwei anderen Explorationsgebieten waren es sogar 9,4 Gramm Gold pro Tonne in einer Tiefe von 31,55m und 35,9 Gramm pro Tonne Silber auf 36,58m Bohrtiefe. Jetzt müssen noch die wahrscheinlich förderbaren Mengen verifiziert werden und sollten die Vermutungen zutreffend sein, könnte East Africa Metals im wahrsten Sinne auf eine „Goldgrube“ gestoßen sein. Der Kurs hatte sich bis auf ein Tief bei 0,129 Euro nach unten begeben. Bei 0,12 Euro liegt die Unterstützung und die hatte bereits – wie jetzt - im November/Dezember 2016 einmal gehalten. Aus der starken Gegenwehr, die ohne eine Meldung entstanden ist, könnte man eine neue Trading-Chance ableiten. Mehr – wie immer – im RuMaS Express-Service.