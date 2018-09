Early Warning: Neues Cannabis -Play Chemesis International

Einige Leser von GOLDINVEST.de mögen sich vielleicht noch an unsere Berichterstattung zu Canadian Mining erinnern. Das Unternehmen wollte sich der Exploration einer Goldliegenschaft in Arizona widmen. Mittlerweile aber hat sich das radikal geändert und Chemesis International (CSE CSI / WKN A2NB26), wie das Unternehmen mittlerweile heißt, setzt nun auf Cannabis!

Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns im Detail mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, was wir allerdings in Kürze tun werden, konnten aber schon einige interessante Fakten in Erfahrung bringen.

So übernahm Chemesis vor Kurzem 80% der Anteile an Natural Ventures, dem größten lizenzierten Anbauer und Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten Puerto Ricos,

Chemesis International Inc. Signs Definitive Agreement to Acquire 80% of Puerto Rico Based Natural Ventures PR LLC

https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=5069971682588217&qm_symbol=CSI:CNX

nachdem man zuvor bereits 100% an Desert Zen erwarb, einem lizenzierten Hersteller von medizinischem Marihuana und Marihuana als Freizeitdroge in Kalifornien.

Chemesis International Inc. Acquires 100% of Desert Zen

https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=5798792371959829&qm_symbol=CSI:CNX

Darüber hinaus sicherte Chemesis sich Zugriff auf frisches Kapital in Höhe von 25 Mio. Dollar über eine Vereinbarung mit Alumina Partners, sodass in nächster Zeit noch einiges mehr von dem Unternehmen zu erwarten sein dürfte!

Chemesis International Inc. Closes $25 Million Equity Financing with Alumina Partners, LLC.

https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=5424767081508659&qm_symbol=CSI:CNX

Da die kanadischen und Cannabisaktien insgesamt zuletzt stark anziehen konnten, möchten wir an diesem Bereich interessierte Anleger schon einmal auf diese spannende Entwicklung hinweisen, während wir an unserem ausführlichen Bericht arbeiten. So könnten risikobereite Anleger schon einmal erste Positionen aufbauen, bevor der Aktienkurs möglicherweise bereits davonzieht!

Das Unternehmen steht übrigens auf der Liste der Deutschen Börse von Cannabis-Gesellschaften, deren Handel in Deutschland nichts entgegensteht. Die Chemesis-Aktien können so spesengünstig in Deutschland gehandelt werden, zurzeit am Börsenplatz Frankfurt und über Tradegate.

Anleger sollten aber bedenken, dass es sich hier um eine hochriskante Spekulation handelt.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemesis International halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Chemesis International) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Chemesis International profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Chemesis International entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.