E.on – jetzt regieren die Investoren…

CX90LA – so lautet die WKN unseres E.ON-Nachzügler-Trades der letzten Woche. Der Trade hat ruck zuck plus 75 Prozent im Favoritendepot abgeworfen, wir nehmen Teilgewinne mit. Verkauft wird der Short auf Tesla, der nicht gelungen ist, dafür zog das Bonuspapier auf Tesla, welches wir in der Kombi aber im Depot auch veräußern. Für Investoren grundsätzlich ist die WKN PR4X1H aber geeignet. Auf den Euro sind und waren wir oberhalb 1,1250 short eingestellt, legen weiterhin für dieses Level die WKN DGE6E3 auf der Short-Seite an die Hand, auch der Discount-Put ist weiterhin sinnvoll. Beim DAX ist unsere Devise weiterhin – achten Sie auf den VDAX-new. Unterhalb der 12,5 kann man fast Blind momentan kurzzeitig short gehen – die WKNs DM13VD (short) und PR5UW4 (long) sind das Handwerkszeug.Steigt die Vola oberhalb 14,5 ist long mit PR5UW4 das Gebot der Stunde. Es ist ein zäher Tradingmarkt, aber das kennen wir ja. Die Relative Stärke gibt dazu ein Bild, welche Aktien überhitzt sind. Dazu gab es heute im Webinar Erklärungen – viele weitere mit interessanten Tradingideen! folgen Montag im Webinar – einschalten ab 18 Uhr bitte.

Die Aufzeichnung unseres Spezial-Webinars zur UK-Wahl finden Sie hier…

Hier die Relative Stärke in der Übersicht für Sie…

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 6,016 0,267 1,306 RWE AG ST O.N. 19,545 5,506 1,224 SILTRONIC AG NA O.N. 82,5 1,46 1,19 XING AG NA O.N. 248,55 -1,37 1,18 EVOTEC AG O.N. 12,77 -0,661 1,179 COMPUGROUP MED.SE O.N. 52,59 2,65 1,17 NEMETSCHEK SE O.N. 69,75 -0,94 1,16 E.ON SE NA O.N. 8,47 5,23 1,152 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 15,265 -2,304 1,131 UNIPER SE NA O.N. 17,88 -0,028 1,131

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL COVESTRO AG O.N. 62,98 -4,62 0,9 NORDEX SE O.N. 12,275 -3,194 0,923 BILFINGER SE O.N. 34,31 -0,68 0,927 SUEDZUCKER AG O.N. 19,43 0,7 0,931 BASF SE NA O.N. 83,9 -0,58 0,94 DT.PFANDBRIEFBK AG 11,315 0,044 0,945 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 81,59 -0,84 0,95 GEA GROUP AG 36,775 1,813 0,951 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 15,485 1,011 0,952 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 37,55 -0,871 0,952

