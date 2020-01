E.on – gleicher Weg wie RWE?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser, die Versorgeraktien rennen nach vorne und “Schuld” ist auch Goldman Sachs mit seiner Positivstudie. Uns hat die Nachfrage erreicht, wie man E.on im Windschatten spielen kann. Dank niedriger Vola geht das durchaus mit Optionsscheinen, Beispiel GB3TWR, Call-Optionsschein auf E.on. Allerdings sind Calls nicht immer das beste, was man kaufen kann. Wir sehen in vielen Umsatzlisten aktuell Calls auf Varta vorne.



Bitte wählen Sie dies nicht! Calls sind viel zu teuer, die hohe Volatilität ist da eingepreist und Sie VERLIEREN evtl. sogar Geld, wenn die Aktie sich langsam erholt. Der Turbo mit niedrigem Hebel ist viel besser. Wir erklären dies alles in unserem großen “Basic-Trainingstag“. Denn – Sie erinnern sich auch an Beyond oder? Wir hatten bei 200 Dollar von Optionsscheinen massiv abgeraten. Die Volatilität wich ab Sommer und mit Scheinen büßte man massiv Geld ein. Wichtig ist – das richtige Handwerkszeug. Das ist das A und O beim Spekulieren.