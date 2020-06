E-Wasserstoff Europa Index bei den Anlegern gefragt

Ein Knock-out-Call (WKN MA0LP9) auf den E-Wasserstoff Europa Index wird heute von den Anlegern fast ausschließlich gekauft. Der E-Wasserstoff Index spiegelt die Wertentwicklung der zehn größten europäischen Unternehmen der Wasserstoff-Branche wieder. Ein Unternehmen kann dabei bis maximal 15% oder minimal 2,5% gewichtet sein. In dem Index ist auch der deutsche DAX-Konzern Linde enthalten.





Einen Call-Optionsschein (WKN CU31WM) auf den nach Marktkapitalisierung wertvollsten deutschen Konzern SAP verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute mehrheitlich. In dieser Woche findet die SAP-Kundenmesse „Sapphire Now digital“ für über 30.000 Kunden rein virtuell statt. Die SAP-Aktie kann sich der heutigen negativen Marktentwicklung nicht entziehen und notiert mit 122,46 Euro knapp 2% niedriger.Ein Call-Optionsschein (WKN PN0X6B) auf den Leverkusener Bayer-Konzern wird heute an der Börse Stuttgart sehr rege gehandelt. Unser Händler verzeichnet in dem Call-Optionsschein fast nur Käufer. Mit einem Basispreis von 70 Euro und einer Laufzeit bis 18. September erwarten die Stuttgarter Anleger in der Bayer-Aktie scheinbar kurzfristig steigende Kurse. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.