E.ON und RWE – Deutsche Bank legt nach

Diskutiert haben wir E.ON und RWE in den letzten Tagen auf allen Kanälen reichlich. Im Favoritendepot läuft der Turbo auf E.ON, auch die PB9QHX läuft prächtig. Unter den Inlinern legen wir bei RWE die DE000HW28VC7 – Inliner mit Barrieren 14 und 23 Euro – ans Herz. Analytisch legt die Deutsche Bank nach und bei der Relativen Stärke dürften beide Versorger bald am Top auftauchen. Die Deutsche hat Eon nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von 8 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf “kaufen” belassen. Die in Aussicht stehende milliardenschwere Rückerstattung zu Unrecht gezahlter Atomsteuern sowie der erwartete Verkauf von Randaktivitäten dürften die Bilanz des Energiekonzerns nachhaltig stärken.

Dies schrieb Analyst James Brand in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Aktie sei im Branchenvergleich derzeit attraktiv bewertet und könnte von einer zunehmenden Dividendenfantasie profitieren.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 6,016 0,267 1,306 RWE AG ST O.N. 19,545 5,506 1,224 SILTRONIC AG NA O.N. 82,5 1,46 1,19 XING AG NA O.N. 248,55 -1,37 1,18 EVOTEC AG O.N. 12,77 -0,661 1,179 COMPUGROUP MED.SE O.N. 52,59 2,65 1,17 NEMETSCHEK SE O.N. 69,75 -0,94 1,16 E.ON SE NA O.N. 8,47 5,23 1,152 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 15,265 -2,304 1,131 UNIPER SE NA O.N. 17,88 -0,028 1,131

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL COVESTRO AG O.N. 62,98 -4,62 0,9 NORDEX SE O.N. 12,275 -3,194 0,923 BILFINGER SE O.N. 34,31 -0,68 0,927 SUEDZUCKER AG O.N. 19,43 0,7 0,931 BASF SE NA O.N. 83,9 -0,58 0,94 DT.PFANDBRIEFBK AG 11,315 0,044 0,945 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 81,59 -0,84 0,95 GEA GROUP AG 36,775 1,813 0,951 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 15,485 1,011 0,952 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 37,55 -0,871 0,952

