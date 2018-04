E.ON: Das sieht wie eine Vorbereitung auf den nächsten Kurssprung aus!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Den letzten Kursaufschwung bei E.ON haben wir mit starken Trades im RuMaS Express-Service begleitet und konnten zuletzt am 12. März melden: „E.ON: Volltreffer + 60%! Das muss aber noch nicht alles gewesen sein!“ Obwohl dieser Trade eigentlich noch läuft, weil unser Stoppkurs nicht unterschritten wurde, gehen wir davon aus, dass die Mehrzahl der Abonnenten bei dem kleinen Rückgang Mitte März Kasse gemacht haben. Nach dem Märzhoch bei 9,251 Euro sehen wir eine Seitwärtsphase, die sich bisher stabil zwischen etwa 8,80 Euro und 9,10 Euro bewegt.



Der Widerstand wurde bei 8,78 Euro überwunden und es sieht danach aus, als ob diese Marke einen Halt gibt und eine gute Ausgangsposition für einen nächsten Kurssprung sein könnte. Den letzten Ausbruchsversuch bis 9,134 Euro hatten wir am 18.04., aber der Kurs gab wieder nach und liegt jetzt auf der Höhe, die wir schon zwischen dem 13.04. und 17.04. gesehen haben. Der Tageskurs liegt über der 100-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie ist in Schlagdistanz. Wenn sich E.ON jetzt über den gleitenden Durchschnitt für 200 Tage legt, sieht es für weitere Kursgewinne gut aus. Trading-Chancen erkennen und mit starken Hebeln nutzen ist unsere Stärke und wer alle RuMaS Marktberichte ständig verfolgt, kennt unsere ausgezeichnete Trefferquote. Wir nennen die Einstiegskurse und unsere Abonnenten müssen dann in sehr vielen Fällen nur auf den Gewinn aufpassen. Mehr – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.