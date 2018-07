E.ON: Die große Wende

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Zeiten des Schrumpfprozesses sind für E.ON vorbei, das Unternehmenist zurück in der Offensive. Davon hat auch die Aktie profitiert, diedie große Wende bald abschließen könnte. Der starke Ausbau derErneuerbaren Energien in Deutschland hat die Stromerzeugung auskonventionellen Brennstoffen stark unter Druck gesetzt, Versorger wieE.ON hatten zusätzlich unter dem beschlossenen Atomausstieg zu leiden.E.ON hat sich daraufhin eine große Restrukturierung verordnet, die unteranderem die Abspaltung des konventionellen Erzeugungsgeschäfts umfasste.Die restlichen Anteile an der verantwortlichen Tochter Uniper, diezwischenzeitlich an der Börse eingeführt wurde, wurden Ende Juni an denfinnischen Energiekonzern Fortum verkauft. Aber E.ON ist schon längsteinen Schritt weiter und übernimmt die Mehrheit der RWE-Tochter Innogy,um das Endkunden- und Netzwerkgeschäft bei sich zu bündeln, während RWEim Zuge dessen die Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien erhält.Vor allem mit dem Netzwerkgeschäft kann sich E.ON eine stabile undertragsstarke Säule für das neue Geschäftsmodell sichern. Gestern wurdedas Ergebnis eines Pflichtangebots veröffentlicht, das denMinderheitsaktionären von Innogy unterbreitet wurde. E.ON hat im Zugedessen weitere 5,5 Prozent der Gesellschaft erhalten und so den Anteilauf 82,3 Prozent ausgebaut. Analysten von JP Morgan hatten schon imVorfeld darauf hingewiesen, dass im Fall einer solchen Annahmequotezunächst kein Zwangsausschluss der Minderheitsaktionäre möglich wäre –denn die Hürde dafür liegt bei 90 Prozent.Damit besteht aktuell noch eine größere Unsicherheit für den gesamtenDeal, der bis Mitte 2019 abgeschlossen werden soll – ein zentralerRisikofaktor für die Aktie. Dennoch wirkt das Papier von E.ON inzwischenverheißungsvoll, in den letzten drei Jahren hat der Titel einen schönenBoden ausgebildet. Mit einem Anstieg über 10 Euro wäre die großeTrendwende geschafft.