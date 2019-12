E.ON führt DAX-Gewinnerliste an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bewegung gab es am Freitag bei E.ON: Die Aktie war nicht nur die in Stuttgart meistgehandelte, sondern führte mit einem Plus von über 2 Prozent auch die Gewinnerliste des DAX an. Am Morgen hatte E.ON Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt – inklusive der Innogy-Bilanz seit der Übernahme Mitte September. Demnach stieg der Umsatz um 1,9 Milliarden Euro auf 23,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Vorsteuerergebnis von 2,2 Milliarden Euro lag jedoch sechs Prozent unterhalb des Vorjahreswerts



Durch die Übernahme der RWE-Tochter Innogy schraubt E.ON zudem seine Prognose nach oben: Statt einem bereinigten operativen Ergebnis von 2,9 bis 3,1 Milliarden Euro werden nun 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro angepeilt. EUWAX

