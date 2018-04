E.ON (Weekly) - Innenstäbe und Schnittmuster - zum Zweiten

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":























Die Handelsaktivität der letzten vier Wochen vollzog sich vollständig innerhalb der

Vorwochenkerze. Interessanterweise war dies die „Candle“, welche auf das Aufwärtsgap

von Mitte März (8,57 EUR zu 8,69 EUR) folgte. Mit anderen Worten: Die seinerzeit gerissene

Kurslücke wurde bestätigt, was durchaus als Stärkebeweis interpretiert werden kann.

Neben dem jüngsten MACD-Kaufsignal möchten wir das positive Schnittmuster zwischen

38- und 200-Wochen-Linie (akt. bei 9,15/9,22 EUR) hervorheben. Seit Anfang 2009 kam

es nicht mehr zu einem Überkreuzen der beiden Durchschnittslinien. Vor diesem Hintergrund

dürfte ein Sprung über die Marke von 9,22 EUR – gleichbedeutend mit der Auflösung

der beschriebenen „inside weeks“ – neues Aufwärtsmomentum entfachen. Gelingt der Befreiungsschlag,

gewinnt das Szenario „tragfähige Bodenbildung“ an Konturen und es winkt ein Anlauf

auf die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 10,80 EUR.

Auf der Unterseite bestehen Unterstützungen in Form des o. g. Gaps und danach im Bereich

des bisherigen Jahrestiefs (7,88 EUR).





















