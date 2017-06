E.ON: Volltreffer! Mehr als 230% Gewinn können Sie nicht erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Erst am Dienstagabend hatten wir im Express-Service auf eine weitere Trading-Chance mit E.ON hingewiesen. Der Artikel dazu wurde nachträglich mit folgendem Titel veröffentlicht: „E.ON: Der Treffer kann jetzt ein Volltreffer werden! Neue Trading-Chance!“ Am 25. Mai hatten wir nach einem am 11. Mai gemeldeten 100%-Treffer eine neue Trading-Chance gesehen und im Express-Service einen Trade mit E.ON vorgeschlagen, für den wir ein Hebel-Zertifikat favorisiert hatten. Der von uns genannte Einstiegskurs wurde am 31. Mai überschritten und mit diesem Trade liegen diejenigen, die das vorgeschlagene Zertifikat eingesetzt haben, jetzt bei einem Gewinn von rund 230%.





Der Artikel zu diesem Börsentipp wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: „E.ON: Wird da der nächste Kurssprung vorbereitet? Trading-Chance!“ Unsere Vermutung hat sich jetzt mit einem starken Volltreffer bestätigt und auch der Einstiegskurs für Nachzügler hat wieder einmal funktioniert. Wer nicht den Mut zum Einstieg mit dem Hebel-Zertifikat hatte, liegt mit der Aktie an unserem Einstiegskurs gemessen bei einem Gewinn von knapp 10%. Solche Gewinne, insbesondere den Knaller-Gewinn mit dem Zertifikat, muss man natürlich schnell kassieren oder mindestens sehr gut absichern. Die Kursexplosion bei den Energiekonzernen hat das Verfassungsgericht ausgelöst, denn die Atomsteuer wurde gekippt und E.ON verlangt vom Bund jetzt eine Rückzahlung von etwa 3,3 Milliarden Euro.Insgesamt droht dem Bund eine Rückzahlung von ca. 6,285 Mrd. Euro. Mit dem Kurssprung hat sich E.ON über den Widerstand bei 8,30 Euro katapultiert. In unserem Beitrag vom 25. Mai über E.ON hatten wir bereits geschrieben: „Wir können uns gut vorstellen, dass sich die Aktie wieder in einen Bereich zwischen 8,00 Euro und 9,50 Euro nach oben orientiert.“ Wie richtig diese Prognose war, ist jetzt deutlich geworden. Jetzt muss man schauen, ob es starke Gewinnmitnahmen gibt. Sollte sich der Kurs über dem Widerstand halten, könnte es bald wieder die nächste Trading-Chance geben. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.