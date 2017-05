E.ON Long: 140-Prozent-Chance

E.ON steigt und überwand einen bisherigen Widerstand um 7,40 Euro. Der Schwung des Ausbruchs nach oben kann die Aktie zu den Hochs von Mitte letzten Jahres führen. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von E.ON könnte sich dadurch eine Trading-Chance von 140 Prozent ergeben.

Eine Reihe positiver Analystenstimmen utnerstützt zuletzt die Aktie von E.ON. Die Investmentbank Oddo Seydler behielt beispielsweise ihre Einstufung auf Kaufen bei. Das schwache erste Quartal sollte der Energiekonzern im Verlauf des Jahres noch ausgleichen können, schrieb der zuständige Analyst hier. Ebenso würde der Abschlag zur Konkurrenz diese Einordnung rechtfertigen. Auch die Analysten von JP Morgan störten sich weniger an den vorgelegten Zahlen, sondern hoben den bestätigten Ausblick positiv hervor. Charttechnisch tut sich bei der E.ON-Aktie in diesen Tagen so einiges. Der dynamischen Bewegung von Freitag folgte ein weiterer, kleinerer Schritt nach vorne, womit die Aktie derzeit über dem bisherigen Widerständen um 7,40 Euro notiert. Vollendet wäre der Ausbruch freilich erst mit dem Anstieg über das Hoch von Anfang März bei 7,59 Euro. Zudem lässt sich für die Notierungen auf der Unterseite eine ansteigende Tendenz zeigen, die aktuell um 7,13 Euro beschrieben werden kann. Darunter kann sich die derzeit bei 7,03 Euro verlaufende 200-Tage-Linie als weitere Unterstützung befinden. Setzt Aktie ihre Richtung fort, könnte auf mittlere Sicht ein Ziel an den Hochs von Mitte letzten Jahres bis 9,70 Euro möglich sein.

E.ON (Tageschart in Euro):

Wer von einer steigenden E.ON-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN HU7UUR) mit einem Hebel von 4,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 21,2 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 7,10 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich dadurch unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,23 Euro. Bei einem Schlusskurs über 7,70 Euro kann dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich an den Hochs von Juli letzten Jahres um 9,70 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 6 zu 1.