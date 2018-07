E.ON, GEA und die Knock-outs - Turbos für das Depot

In unserer Produktauswahl finden sich viele verschiedene Produktideen, über Capped Bonus Zertifikate bis hin zu Inliner. Eine Gattung darf aber natürlich nicht fehlen: Knock-outs. Diese locken mit hohen Gewinnen, haben aber auch ein hohes Verlustrisiko. Wir schauen uns beispielhaft den Knock-out Turbo CV8S1V auf E.ON an.

“Wie jetzt – 40 Prozent Gewinn in einem Tag mit der E.ON-Aktie?” Manchmal wird nur die Hälfte gelesen, wenn es um Finanzprodukte geht. So wurde ich schon gefragt, warum nicht jeder mit Hebel handeln würde, wenn man damit so gut verdienen kann. Der Hebel wirkt natürlich immer in beide Richtungen und aufgrund der Konstruktionsweise kann es sein, dass Euer Geld an einem bestimmten Punkt ganz verloren ist. Einfaches Beispiel: Bei einem Hebel 50 auf den DAX ist das Geld weg, wenn sich der DAX um 2 Prozent nach unten bewegt.

Geht’s zwei Prozent aufwärts, habt Ihr einen Verdoppler. Mit Aussitzen ist da also wenig, man muss sich schon stündlich mit dem Markt beschäftigen oder zu sogenannten Ordertypen greifen. Wer einen DAX mit Hebel 3 handelt, kann theoretisch hohe zweistellige Verluste aussitzen, denn eigentlich wäre erst bei 33 Prozent Verlust die Kohle weg und bei 33 Prozent Plus der Verdoppler da.

Das Risiko beim Knock-out reicht also von extrem hoch bis einigermaßen hoch. Für alle Freunde bei Autoherstellern – je näher Ihr den Motor während der Entwicklung an die Belastungsgrenze bringt, desto größer das Risiko des Totalschadens, desto größer aber auch der Spaß wenn´s klappt.

Schauen wir uns als Beispiel das Papier mit der WKN CV8S1V auf E.ON mit einer Knock-out Schwelle bei 7,80 Euro an. Bei momentanen Stand der Aktie beträgt der Abstand zur Knock-out Schwelle 7,80 Prozent und der Hebel liegt bei knapp 4,7. Das bedeutet: Kauft ihr das Papier und sinkt der Kurs der E.ON Aktie um 21 Prozent, ist das Geld weg.

