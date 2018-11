E.ON: Fahrstuhl weiter nach unten oder ist es Zeit für einen Long-Trade?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Mit E.ON konnten wir bereits schöne Gewinne melden und die Chance auf einen starken Trade ist jetzt wieder da. Die Aktie hat sich seit Juli von Kursen über 9,90 Euro bis zu einem Tief bei 8,163 Euro im Tagesverlauf am 15. Oktober nach unten begeben. Die Gegenbewegung war stark und es ging wieder bis auf rund 8,80 Euro am 05.11. nach oben, bevor es am 06.11. wieder auf bis zu 8,40 Euro nach unten ging. Am Mittwoch gab es eine Gegenwehr bis 8,879 Euro und jetzt wird sich entscheiden, ob der charttechnische Widerstand geschafft wird. Und sollte dies gelingen, könnte man mit einem Gewinntrade dabei sein.

Falls der Fahrstuhl weiter nach unten fährt, wäre ein Short-Trade bis mindestens 8,40 Euro oder sogar 8,20 Euro denkbar. Da in der nächsten Woche die Geschäftszahlen von E.ON kommen sollen, ist eine Prognose über den weiteren Kursverlauf schwer einschätzbar. Ob durch die Kursverluste in den letzten Monaten alles Negative eingepreist ist, wird man sehen. Trading-Chancen erkennen, den passenden Einstiegskurs finden und die Chancen mit einem starken Hebel nutzen. Das ist die erfolgreiche RuMaS Trading-Strategie! Ab wann wir in den Trading-Modus gehen und welches heiße Hebel-Produkt wir für nervenstarke Trader vorschlagen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.