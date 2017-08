E.ON (Daily) - Der endgültige Befreiungsschlag?

Der endgültige Befreiungsschlag?





Die E.ON-Aktie befindet sich derzeit an einer ganz entscheidenden Sollbruchstelle.

Zunächst einmal gelang dem Versorger zuletzt ein vollständiges Schließen der Kurslücke

vom August 2015. Doch das ist noch nicht alles an positiver Weichenstellung. Noch

viel wichtiger sind aus charttechnischer Sicht der Abschluss der großen Bodenbildung

der letzten beiden Jahre (siehe Chart) sowie der Bruch des seit Anfang 2008 dominierenden

Baissetrends (auf monatlicher Basis akt. bei 8,73 EUR). Eine zusätzliche Bestätigung

für eine nachhaltige untere Umkehr finden Anleger im Verlauf des Monats-RSI, der ebenfalls

eine Bodenbildung abgeschlossen hat. Rein rechnerisch lässt sich aus der Höhe des

Doppelbodens im eigentlichen Chartverlauf ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich

von rund 12 EUR ableiten. Auf dem Weg in diese Region definieren die Tiefs vom Oktober

2014 und Januar 2015 bei 10,73/10,83 EUR wichtige Etappenziele. Um die langfristige

Bodenbildung nicht zu negieren, gilt es in Zukunft die Hochs bei gut 8,50 EUR nicht

mehr zu unterschreiten. Eine Absicherung auf dieser Basis sorgt im Umkehrschluss für

ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.





















E.ON (Daily)











































