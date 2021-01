E.ON: Mit Calls vom Aufholpotenzial profitieren

Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) zählt zu jenen Aktien im DAX, an denen die Rally am deutschen Aktienmarkt spurlos vorbei gegangen ist. Legte der DAX in den vergangenen drei Monaten um 7,50 Prozent zu, so verlor die E.ON-Aktie im gleichen Zeitraum 7,5 Prozent ihres Wertes. Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die E.ON-Aktie wegen der positiven Aussichten für den europäischen Energiesektor mit Kurszielen von bis zu 12,90 Euro (Bernstein Research) zum Kauf empfehlen, dann sollte die als leicht unterbewertet eingestufte Aktie über Nachholpotenzial verfügen.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat auf ihrem Weg zu den hochgesteckten Kurszielen zumindest auf 9,60 Euro zulegen kann (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 21.10.20), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9,20 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 9,20 Euro, Bewertungstag 17.3.21, BV 1, ISIN: DE000HR3NVS6, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 9,11 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat auf 9,60 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,709 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,709 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE4ZC16, wurde beim Aktienkurs von 9,11 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

Steigt die E.ON-Aktie in Kürze auf 9,60 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,89 Euro (+98 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,4567 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,4567 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF2RNV4, wurde beim Aktienkurs von 9,11 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 9,60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,14 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

Walter Kozubek