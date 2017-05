E.ON – Augen auf beim Zertifikatekauf!

Liebe Leser von Feingold Research, Produktauswahl für Sie haben wir uns seit Gründung auf die Fahnen geschrieben, es ist eine unserer Kernkompetenzen. Dabei fällt uns immer wieder auf, dass die guten, alten Landesbanken ihre Produkte offensiv bewerben, speziell in der Zeichnung. Auch der Anbieter DEKA wirbt mit Auszeichnungen, einzig – wir suchen stets die so hoch gepriesenen Produkte. Exemplarisch mal ein Vergleich: WKN– Bonuspapier auf E.ON mit Abgeld – vs. WKN– Same Same. Die Bedingungen – Preis nahezu identisch bei 7,06 Euro, Barriere exakt 5 Euro. Das Produkt der DZ Bank wird sogar früher fällig, 2019 März statt Februar 2021 LBBW. Wichtig für Sie dabei – schauen Sie auf die annualisierte Rendite. Diese entscheidet und siehe da – das Angebot der DZ ist weitaus! attraktiver für alle Kunden, die eine Zertifikatelaufzeit von einem Jahr oder mehr wünschen, nicht so oft wechseln wollen. Es ist schon erstaunlich, dass Sparkassen/ DEKA und Landesbanken für ihr Zertifikateangebot Preise abräumen, wenn sie im Preisvergleich meist deutlich abfallen. Diep.a bei DGV4DE beträgt 7,1 Prozent, bei LB1E7V 5,05 Prozent.

Übrigens- wer in der Laufzeit vor das Jahr 2019 geht, findet mit der WKN PB9MPC der Franzosen von BNP ein ebenfalls viel besseres Produkt, die Rendite p.a ist mit 5,5 Prozent höher, die Barriere gleich und das Abgeld mit fast 80 Cent noch besser.

Das alles ist kein Pappenstiel, sondern in Nullzinszeiten ein wesentlicher Unterschied. Als Basiswert ist E.On jedoch geeignet, da die Volatilität den Produkten guttut und gleichzeitig die Relative Stärke wieder besser ausschaut.

Die aktuellen Vola-Daten: