E.ON Aktie: Das ist der Stand der Dinge! CHARTCHECK

Die E.ON-Aktie durchläuft nun schon seit mehreren Monaten eine Abwärtsbewegung. Im Juli war der Kurs nach einem längeren Anstieg auf ein Hoch bei 10,63 Euro geklettert, doch seitdem befindet sich das Papier fest in bärischer Hand. Im September sank der Kurs unter die 50-Tage-Linie (EMA50) und konnte diese seitdem nicht mehr zurückerobern. Zumindest nicht auf Schlusskursbasis. In den letzten Wochen setzte der Kurs immer wieder auf dem EMA50 auf, doch ein nachhaltiger Durchbruch will den Käufern einfach nicht gelingen. So hat sich der 50-Tage-Durchschnitt zu einem massiven Widerstand entwickelt. Erst wenn es gelingt, diesen zu überwinden, besteht die Möglichkeit zu einem Turnaround.

Der Ichimoku-Indikator unterstreicht das bärische Chartbild. Hier verläuft der Kurs unterhalb der Wolke (Kumo) und auf derselben Höhe wie die Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich ein bärisches und ein neutrales Signal. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen rosafarbenen Körper auf und ist damit bärisch einzuschätzen.

Seit Kurzem verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) liegt dagegen unterhalb des Kurses und unterhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Verkaufssignal. Demzufolge liegen ein bullisches, ein neutrales und drei bärische Signale vor.





