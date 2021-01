E.ON Aktie: Ein bärisches Vergnügen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Bei der E.ON-Aktie scheinen sich die Bären einfach nicht vertreiben zu lassen. Seit Ende Juli vergangenen Jahres befindet sich das Papier in bärischer Hand. So hat sich ein Abwärtstrend gebildet, der den Kurs kurz vor Weihnachten bis auf 8,63 Euro zurückkommen ließ. Diesem Tief hat sich die Aktie in den letzten Tagen wieder angenähert. Dabei entstand ein absteigendes Dreieck, das für gewöhnlich bärisch aufgelöst wird. Will heißen: Fällt der Kurs, der aktuell bei 8,71 Euro notiert, unter das Dezember-Tief, könnte der Abwärtsdruck noch einmal deutlich zunehmen. Das Chartbild ist ohnehin bärisch einzuschätzen, da der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bärenmarkt anzeigt. Dies hat ein Verkaufssignal zur Folge.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie aktuell mit fast 4 Prozent im Minus. Dies entspricht fast genau der durchschnittlichen Jahresperformance, die sich bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 2000 erzielten Renditen ergibt. Sie beläuft sich auf -4,55 Prozent. Damit gäbe es für die Aktie in diesem Jahr statistisch gesehen kaum noch Bewegungsspielraum. Dies führt zu einem neutralen Signal.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 11,08 Euro und damit gut 27 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit wird der Titel von 20 Analysten beobachtet, von denen 12 für Buy, 2 für Overweight, 5 für Hold und einer für Sell plädieren. Dies führt zu einem Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die E.ON-Aktie 1,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt neutral einzuschätzen. Solange sich das Chartbild nicht aufhellt, drängt sich ein Investment nicht auf.





