E-Mobilität macht Preise

Das in den Elektrofahrzeugen in den Batterien verbaute Lithium steigt stark im Preis an

Die Nachfrage ist stark nach Lithium, besonders in China steigen die Preise exponentiell an. Die Lithium-Ionen-Batterien brauchen Lithium. Europäische Regierungen locken mit Subventionen Elektroauto-Käufer und rund ein Drittel der verkauften Autos besitzt einen alternativen Antrieb. In China wurden im Januar 2021 dreimal so viele Elektroautos verkauft als im Vorjahresmonat. Und in den USA verspricht Präsident Biden eine halbe Million Ladestationen zu bauen.





Das Lithium-Defizit im vergangenen Jahr wird laut Schätzungen auch im laufenden Jahr anhalten. Das meiste Lithium wird in Australien, Chile, Argentinien und China produziert. Im Lithium-Dreieck in Argentinien befindet sich etwa Millennial Lithium mit seinen zwei Lithium-Projekten. Hochwertiges Batterie-Lithium beinhaltet das Pastos Grandes-Projekt des Unternehmens. Mit einer kürzlich durchgeführten Finanzierung ist Millennial Lithium bestens gerüstet für die weitere Entwicklung der Lithium-Lagerstätten.





Zu den wertvollen Batterierohstoffen gehört neben Lithium auch Kobalt, verbaut in Elektrofahrzeugen und auch in der Elektronik beispielsweise in Smartphones. Dabei ist gerade der Kobaltabbau, der überwiegend im Kongo stattfindet, mit Problemen behaftet. Da kommt Kobalt aus einem bergbaufreundlichen Land wie etwa Finnland gerade recht.





In Finnland besitzt Mawson Gold zu 100 Prozent das Rajapalot-Gold-Kobalt-Projekt. Hochwertige Gold- sowie Kobaltvorkommen wurden im abgeschlossenen Winterbohrprogramm bestätigt. Neben diesem Projekt gehören Gold- und Silberprojekte in Australien und ein Goldprojekt in Oregon zum Portfolio.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.