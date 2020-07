E-Mobilität braucht Rohstoffe

Mit den richtigen Rohstoffen, immer mehr Ladestationen, niedrigeren Preisen und Zuschüssen wird das Fahren mit einem Elektroauto attraktiverGedanken, wieviel das eigene Auto in einigen Jahren noch wert ist, sollte man sich schon machen. Große Investitionen in ein eigens Auto mit Verbrennungsmotor sind wohl aktuell nicht das Thema. Zum einen ist die wirtschaftliche Lage unsicher geworden, zum anderen ist nicht klar, wie es mit den herkömmlichen Benzinern weitergeht. Auch die Nachfrage nach Leasingfahrzeugen wird mehr. Gleichzeitig steigt das Interesse an Elektrofahrzeugen. Und die Entscheidung für ein geleastes Fahrzeug mit alternativem Antrieb scheint leichter zu fallen als der Kauf.Heute sind die Leasingraten für Elektrofahrzeuge dank des staatlichen Umweltbonus rekordverdächtig gesunken. Und wenn ein E- und Hybrid-PKW günstiger ist als ein Wagen mit Verbrennungsmotor, dann ist das ein Anreiz.Der größte Automobilmarkt ist der chinesische. Zirka 57 Prozent aller weltweit verkauften E-Wagen wurden in China verkauft – seit 2014 jährlich ein Anstieg um rund 80 Prozent. Möglich ist der Erfolg der Elektromobilität nur mit der Technik der Lithium-Ionen-Batterien. Diese sind auch in tragbaren elektrischen Geräten verbaut, vom Rasentrimmer über das Smartphone bis zum E-Bike.Der wachsende Markt für die nötigen Batterien braucht Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel und diese Stoffe haben beispielsweise Millennial Lithium oder die Canada Nickel Company in ihren Projekten. Canada Nickel arbeitet mit Hochdruck an seinen Projekten, um Nickel und Kobalt zu produzieren. Spannend ist das Crawford-Projekt, eines der größten Nickel-Kobalt-Palladium-Projekte. Es ist zu 100 Prozent im Besitz von Canada Nickel und ist in Ontario gelegen.Millennial Lithium befindet sich mit seinen zwei Lithium-Liegenschaften in bestem Lithium-Gebiet in Argentinien. Das Flaggschiffprojekt Pastos Grandes ist bereits weit fortgeschritten.







