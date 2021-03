E-Mobilität belebt den Lithium-Markt - Rock Tech Lithium als neuer Player

Bild: Dirk Harbecke, RockTech Lithium Inc.



Lithium ist bei vielen gefragt und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage zeigt, dass der Grundstoff für Batterien einen attraktiven Wachstumsmarkt mit hohen Renditeaussichten darstellt. Das ist vor allem dem Umdenken der Autoindustrie zu verdanken, die erkannt hat, dass der klassische Benzin- und Dieselmotor ausgedient hat und durch Elektroantriebe ersetzt wird. Analysiert man die Marktentwicklung im Bereich der E-Mobilität und hier vor allem den zukünftigen Bedarf an Autobatterien, wird das Potenzial besonders deutlich. Alleine in Deutschland werden bis zum Jahr 2025 bereits 25 Prozent aller gefertigten Fahrzeuge mit einem Elektroantrieb ausgestattet sein.







Umkämpfter Lithium-Markt

Die von den Automobilherstellern angestrebte Abkehr von fossilen Brennstoffen als Antrieb für Pkw und Lkw hat dazu geführt, dass der Preis für Lithium stark gestiegen ist. Er liegt zwar im Augenblick (Stand Februar 2021) noch bei rund 10.000 US-Dollar pro Tonne, wird sich aber laut Aussage von Experten deutlich erhöhen und bis auf 14.000 US-Dollar und noch weiter steigen. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass die Förderung von Lithium hinter der Nachfrage zurückbleibt, was zu Engpässen führen kann. Die VR China ist in dieser Hinsicht durch Eigenversorgung gut aufgestellt, für den deutschen und europäischen Markt befürchtet Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech Lithium, schon zum Ende des Jahres 2021 Lieferschwierigkeiten. Auch dies ist ein Grund dafür, dass sich das im kanadischen Vancouver ansässige Unternehmen in Deutschland ansiedeln möchte.





Rock Tech Lithium – Lieferant für europäischen Lithium-Bedarf

Die Rolle von Rock Tech Lithium im weltweiten Wettbewerb um die Versorgung mit Lithium hat sich durch den Einstieg großer Investoren in das kanadische Unternehmen mit deutschem Management weiter verbessert. Das Unternehmen ist dabei in Ostdeutschland den ersten europäischen Produktionsstandort für Lithiumhydroxid unter Dach und Fach zu bringen.



Als größtes Risiko hinsichtlich seiner Pläne sieht Rock Tech Lithium die bürokratischen Hürden in Gestalt der notwendigen Genehmigungsverfahren. Allerdings betont Harbecke, dass das Unternehmen mit seinem Projekt in der Politik auf großes Interesse, viel Zustimmung und weitreichende Unterstützung stößt, denn es geht um einen Wachstumsmarkt, der die Umwelt schont und nachhaltig ist. Letztlich tragen E-Fahrzeuge und ihre recycelbaren Altbatterien dazu bei, die CO2-Emissionen zu senken. Um die Wiederverwertung sämtlicher Konverter-Materialien zu gewährleisten, hat Rock Tech Lithium eine Kooperation mit der Papenburg Gruppe, einem auf Bau und Recycling spezialisierten Konzern, vereinbart.

Mit dem Bau einer solchen Lithium-Raffinerie würde das Unternehmen in diesem Bereich die Wertschöpfungskette in Deutschland regionalisieren und zudem Arbeitsplätze schaffen. Außerdem bestünde mit dem Standort eine große Nähe zu möglichen Kunden wie Tesla in Grünheide oder BASF in Schwarzheide. Darüber hinaus ist die Nähe zu den Kunden ein wichtiger Aspekt, weil Lithiumhydroxid möglichst schnell transportiert werden muss. Als positiver Nebeneffekt wäre so auch ein Gegenpol zur starken Konkurrenz aus China geschaffen, denn man wäre nicht mehr abhängig von den dort geförderten Rohstoffen. Rock Tech Lithium verfolgt laut Dirk Harbecke das Ziel, den europäischen Markt schnellstmöglich mit dem begehrten Rohstoff zu versorgen. Es scheint nur logisch, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Batterieproduktion in Deutschland abgebildet werden muss, nicht nur die Produktion von Batteriezellen und der Bau der Elektroautos.

E-Mobilität – Markt für Lithium hat großes Wachstumspotenzial

Grundlage der zu erzielenden Einnahmen sollen die etwa 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid jährlich bilden. Mit dieser Menge könnte man bis zu 500.000 E-Fahrzeuge mit Batterien versorgen. Das Unternehmen plant bis 2023 mit Umsätzen von etwa 40 Millionen Euro, die aus der kanadischen Mine erwachsen und mit wenigstens 250 Millionen Euro als Umsatz aus der Produktion mit dem Lithium-Konverter. Aus beiden Quellen sollen als Gewinn etwa 60 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Treffen diese Umsatzerwartungen ein, können Investoren ihren Einsatz um ein Vielfaches steigern.

Der Fokus von Rock Tech Lithium liegt auf der Schaffung von Werten für die Aktionäre des Unternehmens. Aus diesem Grund sind potenzielle Investoren, Kooperationspartner und später auch Übernahme-Interessenten willkommene Gesprächspartner für Rock Tech Lithium. Das Unternehmen rechnet mit Investitionen von etwa 400 Millionen Euro für den Bau der Raffinerie, von dieser Summe sollen circa 25 Prozent über Förderprogramme finanziert werden. Der Rest möchte das Unternehmen über Eigenkapital und Kredite erbringen.

Das Potenzial des Marktes möchte auch Rock Tech Lithium für sich nutzen und plant in spätestens fünf Jahren einen weiteren Lithium-Konverter zu errichten. Auch ein Produktionsstandort in Nordamerika ist angedacht. Hierzu möchte das Unternehmen die unternehmenseigenen, selbst entwickelten Chem-Tech-Verfahren nutzen. Es will dabei helfen, den Plan der Europäischen Kommission und der europäischen Autoindustrie zu verwirklichen, von Lithium aus dem asiatischen Bereich unabhängig zu werden.