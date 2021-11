E-Autos sind nicht profitabel? Von wegen! Umsatzrenditen der Hersteller sollen die nächsten Jahre durch die Decke gehen

E-Autos für Hersteller im Durchschnitt bereits heute knapp profitabel

Bis 2030 soll Gewinn für beste E-Hersteller auf bis zu 30 Prozent vom Umsatz steigen

Zum Vergleich: der heute profitabelste Autohersteller Porsche kommt auf eine Umsatzrendite von etwa 15 Prozent

Ohne Halbleiter-Krise hätte Automobilindustrie 2021 etwa 10 Millionen Fahrzeuge mehr verkaufen können

Lange hieß es, dass sich mit Elektroautos noch viele Jahre kein Geld verdienen lässt. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders de hervorgeht, könnte indes das Gegenteil der Fall sein. Bereits heute sind E-Autos im Schnitt knapp profitabel, doch dies ist womöglich erst der Anfang.

Aktuellen Einschätzungen von Branchenbeobachtern zufolge werde die Profitabilität in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Bis 2030 werde der Gewinn auf 8 bis 10 Prozent vom Umsatz steigen. Doch mehr noch: die besten E-Autohersteller sollen sogar auf Umsatzrenditen von bis zu 30 Prozent kommen. Zum Vergleich: Porsche – der Autokonzern mit der bis dato höchsten Umsatzrendite – kommt gegenwärtig auf einen Wert von etwa 15 Prozent.

Tesla ist unterdessen ein Beispiel dafür, dass sich mit der Elektromobilität bereits heute gutes Geld verdienen lässt. Im Gesamtjahr 2020 blieb unterm Strich ein Plus von 721 Millionen US-Dollar. Allerdings vertreibt der E-Pionier nicht nur Autos, sondern erwirtschaftet unter anderem auch Einnahmen mit dem Abgaszertifikate-Handel, und neuerdings auch mit dem Trading von Bitcoin.

Gegenwärtig zeigt sich auf dem Auto-Markt hingegen eine Stagnation. Die Autoverkäufe in China, den USA sowie Europa dürften aktuellen Prognosen zufolge lediglich 3 Prozent über dem Vorjahr liegen – und dies, obwohl 2020 erheblich von den Auswirkungen der Pandemie geprägt war. Der Grund: die Halbleiter-Krise. Ohne diese hätten 2021 etwa 10 Millionen Fahrzeuge mehr verkauft werden können.



Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.