E-Auto-Boom in China erreicht neuen Rekordwert

Die Zeitenwende in der Automobilindustrie setzt sich fort und wird weiterhin ganz aktiv vom weltgrößten Automobilmarkt inheraus gesteuert.

Dort beschleunigte sich der E-Auto-Boom auch im Oktober mit großer Dynamik weiter. Die neusten, bestätigten Zahlen sind eindrucksvoll und bestätigen den starken Wachstumstrend in diesem Zukunftsmarkt.

Im Reich der Mitte wurden im vergangenen Monat knapp 120.000 NEVs ("New Energy Vehicles" = hauptsächlich E-Autos) abgesetzt. Das ist ein neuer Rekord. Denn so viele E-Autos wurden noch nie in einem Monat in China verkauft, wie Sie auf dem längerfristigen Chart unten sehen können.

Die Wachstumsraten der E-Autoverkäufe im Vergleich zum Vormonat notieren bei über 20%. Besonders eindrucksvoll ist der Vergleich mit dem Vorjahr. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 wurden in China nun schon über 720.000 E-Autos verkauft. Das entspricht einer Steigerung von satten 92% gegenüber dem Vorjahreszeitraum - wahrlich beachtliche Wachstumsraten.

Erwähnenswert ist außerdem, dass der Marktanteil von E-Autos in China die Marke von 6% im Oktober nach oben durchbrochen hat und zeitgleich die totale Anzahl der Verkäufe von Verbrennern sogar gesunken sind. Das heißt, dass der chinesische Automobilmarkt nur noch im E-Auto-Segment zuletzt gewachsen ist.

Data & Chart Credit to Thematica.









Quelle: https://www.thematicafunds.com/